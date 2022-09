La liberación de Dua Lipa en su tercer disco: “Siento que tengo el control más de lo que nunca creí”

Con cuentagotas pero al final, gota a gota se va llenando el vaso de información que vamos recibiendo sobre el nuevo álbum de estudio de Dua Lipa. Un nuevo proyecto musical que promete convertirse en uno de los mayores lanzamientos de 2023. Desde hace un par de años la solista lleva hablando de las canciones que formarán parte de un disco que según sus propias palabras está siendo una auténtica liberación.

Durante una entrevista promocional con Vogue Australia ha dejado muy claro que está teniendo unas sensaciones sobre su nueva aventura musical que nunca antes había sentido. "A medida que he ido escribiendo i disco, me he ido sintiendo cada vez más liberada de una forma completamente diferente. E incluso me siento que tengo el control más de lo que nunca creí" declara la londinense a la revista.

Casi desde las pistas iniciales de este elepé, Dua Lipa dejó claro que una parte muy importante de su nuevo trabajo tendría que ver con la voz de la mujer, su empoderamiento y su posición en la industria musical. Incluso habló de la posibilidad de trabajar con más productoras mujeres en lo que pareció una invitación o una especie de carta abierta a otros nombres del sector.

Y parece que el disco ahondará en esta idea: "La libertad, especialmente como mujer, significa ser capaz de hacer las cosas por ti misma, tener control sobre cosas en las que crees. Y realmente tener una voz". Si en sus primeros trabajos veíamos a una artista británica centrada en los problemas habituales de una joven, en este disco la temática va a ser mucho más profunda.

Ya lo advirtió hace unos meses en otra entrevista con Vogue pero para la edición estadounidense: "Definitivamente he madurado. En todos los sentidos, tanto musicalmente como en términos de las letras. He madurado. El nuevo disco va a ser definitivamente sobre el empoderamiento. (...) Es como si estuviera llegando a mi verdadero poder y no tuviera miedo de hablar sobre todas las cosas. Estoy entendiendo qué es lo que quiero".

Un cambio significativo del que ella misma parece tener algunas reservas ya que no sabe cuál va a ser la respuesta de su público: "Tengo una visión. Tengo un nombre, creo... por ahora. Está siendo una experimentación divertida. Siempre estoy haciendo música pop pero esta tiene un sonido único, lo cual es emocionante y lo siento como una evolución desde Future Nostalgia. Para ser totalmente honesta, probablemente no sea lo que mis fans estén esperando escuchar".

¿Diferente, sorprendente, rompedor? Sea como sea el nuevo álbum de la vocalista nos morimos de ganas de escucharlo pero parece que aún tendremos que esperar. Teniendo en cuenta que ya maravilló al mundo con Dua Lipa (2017) y repitió con Future Nostalgia (2020) todo apunta a que completará el ciclo lanzando su tercer CD en 2023.

Compaginar su tour con la grabación del álbum no está siendo sencillo pero por lo que ella misma dijo, poco a poco se va acercando el gran día: "Empieza a tomar muy buena forma y el 50% está terminado. Empieza a sentirse muy bien y estoy muy emocionada acerca de las nuevas canciones y siempre es emocionante mirar hacia el futuro buscando algo" confesaba la solista inglesa a la pregunta de cómo esta su próximo proyecto.