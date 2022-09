Maluma le planta un besazo a su novia Susana Gómez al ritmo de ‘Junio’

Parece que Maluma ha solucionado el pequeño inconveniente que manifestó a sus seguidores cuando anunció su próximo single Junio. "Hay un único problema: no tengo a quién dedicárselo", exponía en un vídeo hace unos días.

Pues bien, él mismo ha publicado un nuevo clip en Instagram y TikTok, en cuya descripción se lee lo siguiente: "Tal parece que estoy encontrando a la indicada". Podemos ver a Papi Juancho en el Criadero Royalty de caballos ubicado en Colombia, grabándose y pidiendo que le guardemos el secreto y que no hagamos ruido, porque está a punto de darle una sorpresa a una chica muy especial. Ni más ni menos que a Susana Gómez, la joven arquitecta que, desde hace aproximadamente dos años, es su pareja sentimental y compañera de vida.

En este vídeo podemos escuchar de fondo el estribillo de la próxima canción del colombiano. "Me das calor como si fuera verano en junio / qué chimba que fueras mi novia un día / Si no es así, pues me conformo con un beso tuyo", canta el artista.

Las imágenes finalizan con Maluma corriendo hacia su chica para plantarle un beso largo y lleno de romanticismo, mostrando su amor por ella y dedicándole, como no podía ser de otra forma, su futuro tema. Un gesto que nos ha pillado a todos por sorpresa, ya que en estos años de relación, las apariciones públicas de la pareja se cuentan con los dedos de una mano.

Juan Luis Londoño presentará Junio el próximo 29 de septiembre durante la gala de los Latin Billboards Music Awards, donde podría conseguir el premio a Mejor Gira del Año, categoría en la que está nominado. Estaremos muy atentos para ver no solo si se alza con el galardón, sino también si saca al escenario a su acompañante.