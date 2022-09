Shawn Mendes estrenará ‘Heartbeat’ este 30 de septiembre

El 2022 nos había dejado hasta ahora apenas un par de canciones de Shawn Mendes (It'll be okay, When you're gone...) con la promesa de que una vez finalizada su gira mundial de conciertos, el canadiense se pusiera manos a la obra con un nuevo disco de estudio. Sin embargo, la suspensión de su tour para intentar solucionar sus problemas de salud mental dieron al traste con todas las ideas preconcebidas.

Empezaba entonces una nueva etapa para el intérprete que ha estado intentando volver a disfrutar de los pequeños placeres de la vida sin perder de vista su pasión número 1. Y parece que el proyecto que le va a reenganchar a la actualidad combina tanto la música como una nueva experiencia: la del doblaje.

Shawn Mendes prestará su voz en la película Lilo, mi amigo el cocodrilo. Y no solo lo hará para dar vida a uno de los personajes sino también para formar parte de la banda sonora de la misma gracias a su nueva canción Heartbeat cuyo estreno está previsto para este mismo 30 de septiembre.

"¡Nuevo tráiler de Lilo, mi amigo el coodrilo. ¡En cines el 7 de octubre! Pude trabajar en esta banda sonora, que sale el 7 de octubre, con el increíble Paul Pasek y no puedo esperar a que todos la escuchen. Ya podéis hacer presave de la banda sonora" explicaba el artista en sus perfiles oficiales en las redes sociales.

No es la única canción que aporta a la BSO ya que también formarán parte del álbum otros títulos como Top of the world, Take a look at us now (en la que canta con Javier Bardem), Rip up the recipe (junto a Constance Wu) y Carried Away.

El canadiense pone voz al protagonista de la película Lilo, mi amigo el cocodrilo. Se trata de una comedia musical para toda la familia que está inspirada en los libros de Bernard Waber. De este modo, la estrella pop será el encargado de cantar por este divertido personaje. Y es que la nueva cinta, dirigida por Will Speck y Josh Gordon, mezclará acción real con animación hecha por ordenador. De este modo, Shawn pondrá la voz de Lilo.

Sinopsis de Lilo, Mi amigo el cocodrilo

Cuando la familia Primm (Constance Wu, Scoot McNairy, Winslow Fegley) se muda a Nueva York, su hijo adolescente Josh lucha por adaptarse a su nueva escuela y nuevos amigos. Todo eso cambia cuando descubre a Lilo – un cocodrilo cantante (Shawn Mendes) a quien le gusta darse baños, el caviar y la buena música – viviendo en el ático de su nueva casa.

Los dos se convierten en mejores amigos, pero cuando la existencia de Lilo se ve amenazada por su malvado vecino Mr. Grumps (Brett Gelman), los Primm deberán aliarse con el carismático dueño de Lilo, Hector P. Valenti (Javier Bardem), para mostrar al mundo que la familia puede surgir de los lugares más inesperados y que no hay nada malo con un gran cocodrilo cantante con una personalidad aún mayor.