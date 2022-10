Ed Sheeran tendrá que ir a juicio otra vez

Seis años después de iniciarse la batalla legal en torno a un presunto plagio de la canción Thinking out loud sobre el tema Let's get it on de Marvin Gaye, Ed Sheeran tendrá que acudir finalmente a juicio. Así lo ha confirmado Billboard citando fuentes próximas a un juzgado federal de Manhattan que siguiendo las instrucciones del juez Louis Stanton ha rechazado la denegación de la causa presentada por el equipo jurídico del británico.

De momento no se ha confirmado la fecha de este juicio que volverá a llevar al intérprete inglés al banquillo de los acusados. Hace 6 años el creador de la canción, Ed Townsend, presentó la demanda que fue desestimada inicialmente. Tras vender los derechos a la empresa Structured Asset Sales esta reactivo la causa que tras muchos años de espera y recursos llegará a la sala de un tribunal.

Siempre según esta fuente, la acusación exige el pago de una indemnización de 100 millones de dólares en daños y perjuicios por, presuntamente, "haber copiado y explotado sin autorización de crédito la canción incluyendo pero no limitado a ello la melodía, ritmos, harmonías, baterías, bajos, coros, tempo y looping".

La noticia no ha sido muy bien recibida por el entorno del músico ya que consideran que un jurado no experto en música no tiene por qué entender que las posibles similitudes de una canción compuesta en una escala de 7 notas no tiene por qué ser prueba de copia.

Hay que recordar que ya en Reino Unido Ed Sheeran consiguió ser declarado no culpable en el juicio sobre el tema Shape of you. El músico británico consiguió evitar el pago de todas las costas procesales pero apenas unos meses después vuelve a ver la sala de un tribunal como futuro cercano.

Y no es la única causa abierta contra él en Estados Unidos en la que tendrá que defenderse ya que la misma compañía tiene un segundo proceso abierto sobre esta situación. Hay que recordar que el solista habló con mucha contundencia a la finalización del último juicio:

"Hola chicxs. Johnny, Steve y yo vamos a hacer un comunicado conjunto que lanzaremos pronto sobre este caso pero quería hacer este pequeño vídeo porque no podía decir nada mientras el juicio estaba celebrándose. Obviamente estoy muy contento con el resultado. Me parece que denuncias como esta se han vuelto demasiado comunes y se está creando una cultura por la que se lanza una acusación con la idea de que llegar a un acuerdo será más económico que ir a juicio, aunque la acusación no tenga ningún fundamento. Es algo que está haciendo muchísimo daño a la industria de los compositores de canciones. Trabajamos con muy pocas notas y acordes en la música pop. Las coincidencias son accidentales porque se lanzan cada día 60.000 canciones cada día en plataformas como Spotify que son unos 22 millones de canciones al año y sólo hay unas pocas notas disponibles. No quiero minimizar el dolor y el daño sufrido por ninguna de las dos partes de este caso pero quiero decir que no soy una entidad, no soy una corporación... Soy un ser humano, un padre, un marido, un hijo... Las demandas no son una experiencia placentera. Espero que este fallo signifique que en el futuro afirmaciones infundadas como estas se puedan evitar. Esto realmente tiene que acabarse. Johnny, Steve y yo estamos muy agradecidos por todo el apoyo que muchos compañeros nos han mandado en las últimas semanas. Deseo que pronto podamos volver a componer canciones y no a tener que demostrar que hemos compuesto esas canciones. Se habló mucho a lo largo de este caso sobre el coste. Pero hay algo más que un coste financiero. La creatividad tiene un coste. Cuando estamos enredados en juicios, no estamos haciendo música ni dando espectáculos (...) Hay un coste en nuestra salud mental que ha sido inmenso debido al estrés puesto que esto afecta tantos a aspectos de nuestra vida cotidiana como a la vida de nuestras familias y amigos (...). No somos corporaciones. No somos entidades. Somos seres humanos. Somos compositores. No queremos disminuir el daño y el dolor que nadie ha sufrido por esto y, al mismo tiempo, sentimos que es importante reconocer que nosotros también hemos tenido nuestros propios dolores y luchas a lo largo de este proceso (...). Al mismo tiempo, creemos que debe haber un debido proceso para la protección legítima y garantizada de los derechos de autor. Sin embargo, eso no es lo mismo que tener una cultura en la que se presenten fácilmente reclamos injustificados. Esto no es constructivo ni conduce a una cultura de la creatividad. Gracias".