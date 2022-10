Rigoberta Bandini, sobre los rumores del Opus Dei: "Reivindico la figura de Dios desde la izquierda"

Paula Ribó, más conocida por su nombre artístico Rigoberta Bandini, no para. Desde su aplaudidad, a la par que polémica, actuación en el Benidorm Fest, la cantante está en boca de todos. Ahora, después de mucho tiempo, saca su primer disco, La Emperatriz, el próximo 7 de octubre. Poco antes de esta sorpresiva noticia que soltó a sus seguidores, la artista había anunciado que se retiraría un "rato largo" de la música.

Y aunque lo cierto es que la aparición de la barcelonesa en la agenda pública nunca ha sido del todo discreta, ha sido últimamente cuando Bandini ha vuelto a estar en el punto de mira de quienes la tildan de pija e, incluso, de facha.

En una reciente entrevista con El País, la cantante ha dado su opinión sobre estas opiniones lanzadas por los usuarios de redes sociales y se ha pronunciado sobre su supuesta integración en el Opus Dei con una clara negativa.

"¡Me saco las tetas en todos los conciertos!", exclamaba en el encuentro con el medio, al tiempo que aclaraba otra de las incógnitas que giran sobre sus creencias religiosas: "Soy muy creyente a mi manera. Para mí Dios y la fe tienen mucho que ver con expansión, con no tener límites".

Así lo explicaba la autora de Ay, mamá a El País, al tiempo que zanjaba las posibles dudas con una clara conclusión: "Reivindico la figura de Dios desde la izquierda".

Disco nuevo tras la 'retirada'

Hace tan solo unos meses, en pleno verano, Rigoberta Bandini sorprendió a todos los espectadors y fans al anunciar, en el programa de cierre de temporada de La Resistencia que se retiraría durante un tiempo (indefinido) de los escenarios.

💔 "Me retiro. Me retiro un rato largo."



Aprovechad para ir a ver a @rigobandini porque pasará tiempo hasta que podáis volver a hacerlo. pic.twitter.com/rJtvpBWjj5 — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) July 6, 2022

Por entonces, la cantante anunció que haría el final de gira en otoño y después se alejaría, sin especificar durante cuánto tiempo. Aunque sí reveló en el espacio de David Broncano el motivo de su pausa y la explicación fue muy de su estilo: "Estoy un poquito hasta el c*ño de las cosas y no puedo más".

Pese a sus palabras, la catalana ha acabado el verano con ganas de más y, por primera vez desde que sus temas que se hicieron más conocidos, como In Spain We Call It Soledad y Ay Mamá, la artista saca nuevo disco en octubre sobre el que ya dio algunas pistas, como que estará integrado por temas que la gente ya conoce y de las 12 canciones que integrará, solo cuatro serán totalmente nuevas e inéditas.

Después del lanzamiento del álbum La Emperatriz, concretamente, cuatro días más tarde (11 de octubre), arrancará su gira. Como parte de este tour, Bandini parará, entre otros puntos, en el WiZink Center de Madrid el próximo 14 de octubre y, tal y como ella misma lo anunció, será un concierto muy especial, puesto que será su despedida.