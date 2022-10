Janet Jackson celebra el 25º aniversario de su mayor éxito discográfico

Un cuarto de siglo. Ese es el tiempo que ha pasado desde que Janet Jackson publicó uno de sus mayores éxitos discográficos. El culmen de su carrera tuvo nombres y apellidos: The velvet rope. Un espectacular álbum de estudio del que llegó a vender millones de copias en todo el mundo y que ahora verá la luz reeditado con algunas canciones extra.

Esta nueva edición contará con dos rarezas completamente inéditas que fueron descartadas durante las sesiones de grabación de este elepé. Se trata de las canciones Accept me y God's stepchild. Pero no serán las únicas novedades de esta reedición.

Porque Janet Jackson ha aprovechado la moda de los remixes para darle una nueva vida a algunas de las mejores canciones de aquel trabajo. Hasta 13 remixes aparecen en este nuevo álbum algunos de los cuales nunca antes han sido editados.

The Velvet Rope supuso el mayor éxito para la artista que intentó salir de la sombra de la figura de su hermano Michael. Rodeada de lxs mejores productorxs de la época dio vida a una colección de canciones inolvidables como You, Got 'til it's gone, What about, My need o Go deep, además de la inolvidable Together again.

Together Again es una canción muy personal y con un sentimiento muy profundo. "Está en mi corazón" decía Janet Jackson. Porque en su corazón estaba su amigo, fallecido por SIDA, a quien dedica el tema. La artista extendió su tributo a todas las víctimas de la terrible pandemia y a lo largo de los años ha mantenido su lucha incansable contra la enfermedad. Además de una oda, Together again es un hit internacional. El 14 de marzo de 1998, se convirtió en su primer y único nº 1 en LOS40, si no se cuenta Scream, el dueto que grabó junto a su hermano Michael.

Este es el listado de canciones de The Velvet Rope (Deluxe Edition)