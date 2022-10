El críptico mensaje de Shakira en sus redes, “No fue culpa tuya”, que podría ser su canción con Ozuna

La cuenta atrás para el estreno del nuevo single de Shakira parece haber comenzado. Al menos esa es la teoría que mantienen la mayoría de lxs incondicionales de la colombiana después de ver el críptimo mensaje que la de Barranquilla ha posteado en sus redes sociales. Allí colgaba un vídeo de apenas unos segundos con un fondo blanco en el que a modo de máquina de escribir aparece la frase No fue culpa tuya.

Cuatro palabras que inmediatamente muchos han tomado como el avance de la canción que comparte con Ozuna y cuyo videoclip estuvieron rodando en España hace unas semanas. De momento no es oficial que el tema vaya a llamarse así ni tampoco que se trate del estreno de su colaboración por lo que tocará seguir esperando.

Pero está claro que debido a la situación personal por la que está atravesando Shakira, cualquier mensaje es tomado de múltiples maneras según la persona o el medio de comunicación que quiera interpretarlo. Nosotros, como millones de seguidorxs más, estamos deseando que se trate de su nueva canción que recogería el testigo de Te felicito junto a Rauw Alejandro, uno de los mayores bombazos de su carrera.

De hecho, hace unos días, Shakira ya dejó claro que su disco estaba a punto de salir del horno. "Tengo un álbum completo que me emociona mucho. Y algunas canciones las escuchareis de manera inminente, algunas son colaboraciones. Unas están en inglés y otras en español. Pensé que el álbum estaba terminado. pero cada vez que entro al estudio para retocar una estrofa o para mezclar una canción que está casi lista para salir termino con nueva música porque en este momento me siento creativa, y siento que es una vía increíble para que pueda darle sentido a las cosas" explicó la estrella a la revista Elle.

Han pasado cinco años desde que El Dorado, el último LP de Shakira, viese la luz. Durante todo este tiempo, la estrella no ha dejado de trabajar, lanzando temazos como Tutu, Me gusta, Girls Like Me, Don’t You Worry y Te felicito, pero los fans quieren más. Y parece que la colombiana se lo va a dar aunque de momento toca seguir esperando.

Fueron varios los medios de comunicación que aseguraron en su día que el rodaje había corrido a cargo de Jaime de la Iguana, habitual director de los videoclips de Shakira con quien ya ha rodado otros proyectos como No, Loca, Rabiosa... Testigos del rodaje aseguran que pese a que no se escucha la música de la canción, la colombiana corre en algunos momentos con un corazón de atrezzo en la mano.

Cuéntanos Shak, ¿No es culpa tuya es el temazo que nos has preparado con Ozuna?