Charlie Puth, sobre su nuevo disco ‘Charlie’, Jungkook y Camila Cabello: “Todo se puede convertir en música”

Que un artista abra 'al público' sus estudios de grabación y deje ser parte de su proceso creativo a sus seguidores no suele ser muy habitual. Pero ese es el pilar fundamental sobre el que se sustenta Charlie, el nuevo proyecto discográfico de Charlie Puth. Un álbum en el que el artista no solo ha sabido tutelar a millones de fans sobre cómo crear música sino también abrirse en canal para mostrar las cicatrices de sus últimas rupturas.

"Fue una idea intencional mostrar cómo me fueron los dos últimos años, por lo que pasé y cómo fui capaz de mejorar a mí mismo de forma exitosa para ser una mejor persona basándome simplemente en esas experiencias. Se trataba de documentar musicalmente mi tiempo navegando a través de múltiples rupturas. No soy la única persona que las ha vivido en primera persona y creo que es algo importante que compartir con la gente" explica el artista estadounidense sobre el motor temático de un álbum que ve la luz este mismo 7 de octubre.

Desde su casa donde estuvo encerrado, como todos nosotros en pandemia, componiendo estos temas ha atendido la entrevista de LOS40 rodeado de lo que más le gusta: sus instrumentos musicales. Nos los enseñó antes de la entrevista orgulloso como el padre que habla de sus hijos. Y es que si algo hemos sacado en claro durante este año y pico viendo a Charlie Puth crear su música es que tiene madera de profesor.

"Fue divertido desvelarle a la gente, que había participado durante todo el álbum, las canciones del disco. Ahora la gente está encantada con ello, así que buenas noticias. La razón por la que empecé a hacerlo fue para tratar de mostrar a todo el mundo que todo se puede convertir en música. Cuando ellos escuchan el producto final, la canción de un álbum, ellos saben de donde viene y espero que estén emocionados por saber que ellos fueron los primeros de internet cuando surgió la idea" confiesa el solista.

El artista charló con Cris Regatero no solo de su nuevo lanzamiento Charlie, sino también de su más reciente single, Charlie be quiet, el funky que corre por sus venas, su colaboración con Jungkook, el papel del k-pop y la colaboración con Camila Cabello que puede nacer de su encuentro televisivo más popular.

Ahora que el disco ya está en la calle a Charlie Puth se le viene encima una agenda repleta de compromisos. Primero con un primer contacto con los directos en su One Night Only Tour y en 2023 con una completa gira mundial que, tal y como ha confesado, pasará por españa: "No me he olvidado de vosotros, España. Definitivamente estaré en España pero eso será con el verdadero tour".

En breve el artista pondrá fin a casi 4 años alejado de los escenarios: "No sé lo que esperar. Es una cosa muy emocionante. Últimamente me había acostumbrado a hacer las cosas online y me muero de ganas por ver cómo han cambiado las cosas en la vida real". Si quieres ver todo lo que nos ha contado, ¡dale al play!