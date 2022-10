Dua Lipa, objetivo 2023 para DL3

Dua Lipa está en los últimos pasos de la gira mundial de presentación de Future Nostalgia y algunos empiezan a vislumbrar ya en el horizonte lo que podria pasar en el futuro de la artista británica. Y como no podía ser de otra forma, su nuevo álbum de estudio es ya uno de los discos más esperados de la escena musical sin estar aún terminado.

La artista ha hablado por activa y por pasiva de la paciencia necesaria para ir trabajando esta nueva aventura musical. Sin embargo, parece que la cuenta atrás para recibir DL3, el tercer proyecto discográfico de la inglesa, podría haber comenzado. Y no lo decimos nosotros sino que ha sido la propia intérprete quien ya ha empezado a poner el foco en el 2023.

Durante una entrevista con la BBC Newscast, Dua Lipa ha reconocido que su próxima aventura musical va por buen camino y tiene una fecha estimada en mente: "DL3 está en camino. Estoy muy emocionada por ello. Realmente está empezando a tomar forma pero todavía estoy trabajando en él. Quizá salga algo el año que viene, pero estoy diciendo quizá con toda precaución".

No hace falta ser muy inteligente para saber que en principio el calendario de la artista y de su compañía discográfica podría llevarnos a unos primeros singles durante 2023 para un posterior lanzamiento quizá en 2024. Sin embargo nada es definitivo porque como ella misma confiesa hay un requisito imprescindible para que esta situación se produzca.

"Tengo que sentirme realmente bien al respecto antes de publicar algo. (...) En mi anterior disco creo que se refleja fielmente la naturalidad y la diversión con el que trabajamos en él y eso es algo que también quiero que se refleje en mi nuevo disco" ha señalado Dua Lipa durante la citada entrevista.

¿Qué sabemos del nuevo disco de Dua Lipa?

Como decía, la artista ha hablado en infinidad de ocasiones de su tercer disco pero sin concretar nunca demasiados detalles. Una de sus últimas declaraciones se produjo el mes pasado asegurando que habrá una gran liberación en torno a este proyecto: "A medida que he ido escribiendo mi disco, me he ido sintiendo cada vez más liberada de una forma completamente diferente. E incluso me siento que tengo el control más de lo que nunca creí. La libertad, especialmente como mujer, significa ser capaz de hacer las cosas por ti misma, tener control sobre cosas en las que crees. Y realmente tener una voz. Definitivamente he madurado. En todos los sentidos, tanto musicalmente como en términos de las letras. He madurado. El nuevo disco va a ser definitivamente sobre el empoderamiento. (...) Es como si estuviera llegando a mi verdadero poder y no tuviera miedo de hablar sobre todas las cosas. Estoy entendiendo qué es lo que quiero".

Fue en 2021 cuando hablo por primera vez de esta idea de convertir su disco en un álbum que reafirmara el papel de la mujer en la música utilizando, sobre todo, productoras mujeres: "Espero que en un futuro pueda trabajar con algunas productoras. Sincera y honestamente, no conozco a demasiadas. Y me gustaría porque querría tomarme el tiempo de sentarme con ellas y pulir un sonido con mujeres". Dua Lipa confiesa además que no puede tener más que palabras positivas hacia las productoras con las que ya ha trabajado previamente: Emily Warren y Caroline Ailin en New Rules y Sarah Hudson en Genesis. "Ellas realmente me ayudaron a que fuera yo misma y a ser capaz de escribir cosas que salieran de mi corazón. Mis mejores amigxs son todo chicas. Siempre siento que es más fácil hablar con ellas y me siento más abierta a la energía femenina. Tal vez si las mujeres tuvieran un poco más de todo esto en los estudios no sería tan intimidante empezar".

¿Diferente, sorprendente, rompedor? Sea como sea el nuevo álbum de la vocalista nos morimos de ganas de escucharlo pero parece que aún tendremos que esperar. Teniendo en cuenta que ya maravilló al mundo con Dua Lipa (2017) y repitió con Future Nostalgia (2020) todo apunta a que completará el ciclo lanzando su tercer CD en 2023 y cumpliendo con su tradición de publicar nuevo álbum cada 3 años.