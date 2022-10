La serie 'She Hulk' arrasa con su capítulo final

Hulka ha conquistado el corazón de los fans de Marvel y Disney que le han dado la oportunidad de conocerla. La comedia legal que ha puesto a Jennifer Walters en el punto de mira de quienes hasta ahora solo conocían a su primo Hulk ha ido ganando adeptos con cada capítulo hasta que este mismo jueves 13 de octubre la plataforma de vídeo por streaming de Disney+ ha añadido a su catálogo el último episodio de She Hulk consiguiendo que las redes sociales se llenen de buenas críticas.

El capítulo 9 de la primera temporada de She Hulk ha llegado a la plataforma hace solo cinco horas y desde que los primeros fans lo han visto al completo Twitter no deja de ser un hervidero de comentarios y halagos. La crítica es unánime y, quienes han visto la serie de la abogada verde hasta el final no dejan de decir que el desenlace es "increíble" e incluso lo califican de "el mejor de la historia".

"¡Posiblemente sea el mejor final de una serie de Marvel Studios, compite seriamente con el de Loki, sino que también hacen un jodido final tan WTF nunca antes visto en la historia de la TV!", ha escrito uno de los seguidores de la serie.

Posiblemente sea el mejor final de una serie de Marvel Studios, compite seriamente con el de Loki, sino que también hacen un jodido final tan WTF nunca antes visto en la historia de la TV! Jajaja #SheHulk pic.twitter.com/GZzrZEQIVw — Jesús (@JesusStarkCh) October 13, 2022

¿¿¿¡¡¡QUEEEEEEE!!!??? Pero que maravilla de final de temporada!!!! Un capítulo divertido, ingenioso, nostálgico, trol y muchas cosas más. Lo tiene todo. Por favor 500 temporadas más como este capítulo y el anterior!!! Quiero abrazar a #SheHulk y llorar de alegría 🥹 pic.twitter.com/lLQfXMdzn1 — Pilopi (@SuperPilopi) October 13, 2022

Estoy extremadamente contento con #SheHulk , de verdad. Voy a defender esta serie con mi alma en todo momento durante el resto de mi vida.



Menuda serie comfort me ha regalado Marvel Studios. pic.twitter.com/PFnvDh9vrV — Alex Salvatore 🦸‍♂️ (@Alexromval) October 13, 2022

POR DIOS cuando se despierten vean el capítulo final de #SheHulk por favor porque es DEMENCIAL. Todo el tiempo tuve una sonrisa en mi cara, y hay mil doscientas sorpresas. Qué final! — Lucas Baini🧣 | #HouseOfTheDragon 🔥 (@Lbaini) October 13, 2022

El final de #SheHulk me ha parecido una puta genialidad.



Tuve muchas expectativas desde el anuncio de la serie y las ha superado todas. Entré en la propuesta de la serie desde el inicio y la he gozado, y he conectado mucho con Jennifer. Top 3 de series de Marvel en Disney +. pic.twitter.com/0ZLpDQ1F0G — Alex Salvatore 🦸‍♂️ (@Alexromval) October 13, 2022

Por su parte, otro ha mostrado su asombro sobre el desenlace tuiteando: "¿Qué? ¡Pero qué maravilla de final de temporada! Un capítulo divertido, ingenioso, nostálgico, trol y muchas cosas más. Lo tiene todo. Por favor 500 temporadas más como este capítulo y el anterior"; mientras otros han escrito cosas como "Estoy extremadamente contento con She Hulk, de verdad. Voy a defender esta serie con mi alma en todo momento durante el resto de mi vida"; "Marvel Studios no tiene límites"; "Marvel Studios se acaba de burlar en sus caras de todos los haters que critican a las superheroínas solo por sus ideas tontas. Marvel Studios es Dios"; "Es demencial. Todo el tiempo estuve con una sonrisa en la cara y hay mil doscientas personas. ¡Qué final!" y "El final de She Hulk me ha parecido una puta genialidad".

Los ojos puestos en una segunda temporada

Con el final de la primera temporada de She Hulk los fanáticos de la serie tienen los ojos ya puestos en la posibilidad de que Marvel se salte sus normas no escritas y, al igual que ha hecho confirmando una segunda temporada de Loki, se sume al carro de las segundas temporadas de la mano de la abogada verde.

Sin embargo, esto parece difícil. Por el momento Disney solo ha renovado una de sus ficciones por una segunda temporada y, viendo el éxito cosechado por este final, es muy posible que la superheroína prima de Hulk cierre el ciclo con él y no vuelva a aparecer en este contexto. Eso sí, todo puede pasar y de lo que estamos seguros es de que She Hulk ha llegado para quedarse en el universo cinematográfico de Marvel, sea como sea.