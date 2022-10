Brendan Fraser no descarta estar en una nueva película de ‘La Momia’ protagonizada por él

La Momia fue una de las trilogías más exitosas de los 2000, y todo gracias a una receta que por aquel entonces no defraudaba -ni ahora, teniendo en cuenta la estructura de las películas de Marvel Studios-: efectos especiales, personajes carismáticos y una pizca de humor. Y de las dos últimas tuvo mucha culpa Brendan Fraser.

El actor se convirtió en un ídolo de masas, y todo gracias a su intrépido Rick O'Connell. La primera entrega se estrenó en 1999; la segunda, en 2001; y la tercera, en 2008. La última de ellas no recibió la misma acogida que las dos primeras, aunque los espectadores siguieron celebrando la vuelta a las salas de la familia de arqueólogos más famosa del cine.

Ahora, una entrevista en Variety ha revelado que su protagonista no tendría problema en volver a la saga. En tiempos en los que los reboots y las secuelas están a la orden del día, parece que al medio estadounidense no se le ha escapado la posibilidad de que esto suceda; y más ahora que Fraser está entre los nombres más queridos de todo Hollywood.

Con cierto escepticismo, el actor ha revelado: "No sé como funcionaría, pero estaría dispuesto si alguien viene con un buen concepto". Está claro que ni sus años alejado de las cámaras han servido para despegarse de uno de los personajes de ficción más importantes de su carrera, y viendo cómo funciona la cartelera, no sería de extrañar verle de nuevo corriendo por dentro de una pirámide.

Sobre la Momia de Tom Cruise

Más allá de su filmografía, Frasen también quiso responder sobre otro de los títulos más controvertidos de los últimos años. Y es que, compartiendo temática -y título- también está La Momia de 2017, dirigida por Alex Kurtzman.

Con Tom Cruise como su protagonista, la película terminó por no gustar ni a su director; algo que quebró los planes de Universal para hacer un universo cinematográfico sobre monstruos clásicos. La película mezclaba terror con acción, además de sentar las bases de unos elementos comunes que luego servirían para interconectar más títulos como El Hombre Invisible o La Novia de Frankstein.

En este tema, Fraser lo tiene claro. Si por algo fracasó esta película fue por su falta de humor: "Es difícil hacer una película así. El ingrediente que teníamos en nuestra Momia, y que no vi en esa película, era la diversión. Eso era lo que faltaba. Era como una película de terror, y La Momia debe ser un viaje emocionante, pero no terrorífico ni aterrador", confiesa. Que es todo un experto en películas sobre momias no es ningún secreto, y de hecho, lo sabe muy bien: "Sé lo difícil que es. Lo he hecho tres veces", concluye en su entrevista.