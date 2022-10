Manuel Turizo y la colaboración de Lola Índigo y María Becerra, candidatos de la semana

Esta semana dos canciones compiten por entrar en la lista y ambas están cantadas en castellano e invitan a bailar. Empezaremos hablando de La bachata, de Manuel Turizo, un tema que el colombiano presentó poco antes del verano y en el que coquetea con ese estilo que es sinónimo de fiesta. “Escucho todo tipo de música y me encanta poder acercarme a los amantes de la bachata; yo soy un de ellos”, declaró. Y la canción no ha podido tener mejor acogida. No solo entre el público, sino también entre artistas: en agosto, Miriam Rodríguez subió a redes una estupenda versión. El vídeo en YouTube acumula a estas alturas 183 millones de reproducciones y está entre los cuatro más vistos del mundo. Sin duda estamos ante un auténtico fenómeno

El 13 de septiembre, MTZ ofreció un espléndido concierto LOS40 Urban Stage en Madrid y arrasó con este tema, durante cuya interpretación sacó a bailar a tres fans. Ahora La bachata puede encontrar su hueco en la lista de los 40 éxitos del momento, siempre y cuando, eso sí, reciba apoyos suficientes con el HT #MiVoto40ManuelTurizo en Twitter.

La Bachata - MTZ Manuel Turizo | Video Oficial

También a la espera de colarse en el chart están Lola Índigo y María Becerra con Discoteka. La granadina y la argentina lanzaron este sencillo a finales de agosto, y enseguida nos dimos cuenta de que suponía un paso adelante en la carrera de Mimi, quien realmente nos está sorprendiendo con esta nueva etapa con la a buen seguro va a prolongar, y posiblemente aumentar, el éxito de La niña. Discoteka es la segunda canción de esa nueva era tras An1mal. El nuevo proyecto podría incluir una colaboración con Ptazeta y el tema Pegaíta a la pared, que estrenó en directo en CCME 2022.

Además, Lola Índigo tiene tres nominaciones a LOS40 Music Awards del próximo 4 de noviembre: Mejor Artista o Grupo, Mejor Artista o Grupo en Directo y Mejor Artista o Grupo Del 40 al 1. Por su parte, María Becerra tiene a punto su nuevo disco, La nena de Argentina, y actualmente está en plena gira por España, que precisamente concluirá este sábado en A Coruña, con LOS40 Urban como emisora oficial. Para que Discoteka entre en lista el sábado, hay que apoyarla con el HT #MiVoto40.

Lola Indigo, Maria Becerra - DISCOTEKA

¡Suerte a todos!