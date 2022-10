Queen publica la primera canción inédita con Freddie Mercury en años: ‘Face it alone’

Os lo contamos en LOS40 Classic en el mes de junio: Roger Taylor y Brian May, miembros de Queen, habían descubierto una canción inédita de la banda con su difunto líder, Freddie Mercury, tal y como ellos mismos confesaron durante una entrevista con BBC Radio 2. Durante todo este periodo, la formación británica ha estado trabajando en su producción y remasterización y este 13 de octubre de 2022 quedará para la historia de la música como el día que vio la luz, muchos años después, la que puede ser la última canción de Queen.

Su nombre es Face it alone y se quedó como un descarte nunca antes editado de las sesiones de grabación del álbum The miracle que fue publicado en 1989. Los ingenieros de sonido de May y Taylor han conseguido rescatarla para regocijo de medio mundo que añoraba la voz de Freddie como nunca antes habían imaginado.

Con motivo del estreno de la canción, el cuarteto ha anunciado el lanzamiento de The miracle Super deluxe, una reedición de aquél icónico disco, que llegará el próximo 18 de noviembre en diferentes ediciones de corte coleccionista en vinilo, casette, etc.

"Encontramos una pequeña joya de Freddie que nos habíamos olvidado y es maravillosa. En realidad, fue un verdadero descubrimiento. Es de Miracle Sessions y creo que saldrá en septiembre" aseguró en su día Taylor para confirmar el descubrimiento. "Estaba escondida a simple vista. Lo miramos muchas veces y pensamos: 'Oh, no, realmente no podemos rescatar eso'. Es como coser pedacitos juntos. Pero es hermoso. Es conmovedor" completó Brian May.

Finalmente no fue en septiembre sino en este 13 de octubre que volverá a quedar marcado como una efeméride a recordar. No es la primera vez que la banda británica ha compartido música inédita con su vocalista al frente. Desde la muerte de Mercury en 1991, Queen ha lanzado una serie de temas nunca antes escuchados con su querido y admirado líder. En 2014, compartieron el álbum recopilatorio Queen Forever, que estaba compuesto por canciones grabadas en los años 80 que habían sido "olvidadas", con la voz del cantante original de la banda.

Volver a escuchar la voz de Freddie Mercury en una canción completamente inédita ha sido uno de los momentos más importantes a nivel musical del 2022. ¡Long live Queen!