Kaley Cuoco anuncia que está embarazada y desvela el sexo de su bebé

"💕Baby girl Pelphrey coming 2023💕 beyond blessed and over the moon… I 💓you @tommypelphrey !!!" ("Una bebé Pelphrey llegará en 2023. Me siento mucho más que bendecida y más allá de la luna. Te quiero Tommy Pelphrey"). Con este mensaje Kaley Cuoco y su pareja, el actor principal en Ozark han confirmado la buena noticia de que el próximo año se convertirán en padres.

Ha sido a través de la cuenta oficial en Instagram de la actriz que dio vida a Penny en The Big Bang Theory donde nos hemos enterado de la buena nueva. En una preciosa galería de fotos la intérprete mostraba su test de embarazo, las primeras fotos de su barriga incipiente e incluso la fiesta privada en la que se enteraron, a través del color del relleno de la tarta, del sexo de su bebé.

Poco después era el actor el que también a través de sus redes compartía sus sentimientos junto a su pareja: "Y despues fue incluso aún mejor. 🎀🎀🎀. Te amo más que nunca Kaley Cuoco ♥️🙏♥️" escribió el intérprete.

Hay que recordar que ambos hicieron oficial su relación en mayo del presente año a través de unas fotos muy románticas con las que quisieron poner fin a rumores, especulaciones y al acoso de los paparazzi: "La vida últimamente ♥️🌲 🐾 💫 'el sol se abre paso entre las nubes, rayos de oro deslizándose en mis ojos y corazón, rayos de amarillo para romper el gris" escribía en sus redes junto a un carrusel de fotos que mostraban a la pareja en una escapada en la naturaleza de lo más romántica.

En apenas medio año esta pareja se ha entregado al amor y han dado el paso de querer formar una familia juntos. Una situación que llega apenas un año después de que la actriz se divorciara de su anterior pareja con la que estuvo casada durante 3 años.

Desde luego la relación más sonada hasta la fecha de Kaley Cuoco fue la que mantuvo con su compañero de reparto en la serie durante dos años de rodaje de las temporadas iniciales de The Big Bang Theory, Johnny Galecki. Desde luego Tom Pelphrey ha pasado a convertirse en el rey del corazón de la actriz con quien dentro de muy poco tendrán a su primera hija.