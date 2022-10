Las películas de ‘Super Mario Bros’ y ‘Sonic’ ya tienen algo en común (y no son los Juegos Olímpicos)

El teaser tráiler de Super Mario Bros: La Película se ha estrenado en octubre como una de las grandes sorpresas del Nintendo Direct. Los fans del videojuego estaban deseando echar un primer vistazo a la película, que llevaba anunciada -y sufriendo retrasos- desde hace ya algunos años.

Con el adelanto lanzado, prácticamente todo fueron elogios para la primera película animada sobre el videojuego. Tanto los enemigos como el Reino Champiñón se veían como muchos esperaban verlo en el cine, con un dinamismo y atractivo que muchos dudaban que Illumination -pese a estar respaldada por títulos como Gru, Mi Villano Favorito, Mascotas, ¡Canta! o Minions- le fuese a dar.

De hecho, hasta la voz de Chris Pratt tranquilizó a muchos, que no veían que cuadrase más que la original -del también estadounidense Charles Martinet-, que muchos reconocerán por su agudo tono en frases como "It's me, Mario!", que replica en la mayoría de sus videojuegos. Pero, como suele suceder, sí que acabó habiendo algo que molestó a algunos fans.

Y es que, tal y como muchos temían, la cara del italiano no era fiel a la del videojuego. Puede que sea porque así su rostro sería más moldeable para expresar emociones, algo prácticamente obligatorio en una película de animación. Ya tan solo unos segundos del teaser, se le puede ver sonreír, asustarse e incluso dubitativo junto a un Toad. Eso sí, el cuerpo también ha recibido algunas críticas.

Controversial lower body design? Can't relate. — Sonic the Hedgehog (@SonicMovie) October 7, 2022

Enseguida hubo algunos comentarios que pedían su rediseño, y de hecho, el más cómico de todos viene de la cuenta oficial de la película de Sonic. En ella, han tuiteado "¿polémicas por la parte baja del cuerpo? No puedo ni imaginarlo?". La razón, es solo apta para expertos en polémicas tuiteras.

algo que hubiera retrasado su producción considerablemente. Algo que es muy probable que no suceda, porque su estreno está contemplado para marzo de2023.

No es la primera vez: el caso de Sonic 'Feo'

Esto ya sucedió en 2019, cuando el primer tráiler de Sonic salió a la luz. Pese a que la premisa parecía buena, el aspecto de erizo no gustó a todo el mundo, por no decir a casi nadie. Los esfuerzos del CGI por hacerle parecer más realístico hizo que las redes sociales no solo se quejaran por el aspecto, sino que exigiesen el rediseño del personaje. El director, además de pedir disculpas, accedió a volver a rehacerlo.

¿El resultado? Un Sonic mucho más amigable al ojo humano que se convirtió en todo un éxito en taquilla, y que ha conseguido estrenar una secuela -y seguramente se convierta en trilogía-. Eso sí, retrasó casi por un año el lanzamiento de la película, algo que viendo a Mario no es probable que suceda.

La película del fontanero está prevista para el primer trimestre de 2023, además de ser de animación en su totalidad, no un personaje generado por CGI en una película de acción real. De este modo, parece que el único punto de unión que les quedan serán esos Juegos Olímpicos que ya se han disputado más de una vez en las consolas.

Super Mario Bros: La Película se estrena en marzo de 2023 en cines.