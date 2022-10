Marsmello rinde homenaje a Juice WRLD con ‘Bye bye’

Después de poner a bailar a medio planeta con Before U y Hate the other side, parece que Marshmello ha decidido presentar la tercera tarjeta de su próxima aventura musical. La rumoreada cuarta entrega de Joytime IV podría tener como tercer sencillo Bye Bye, una canción con la que el dj enmascarado rinde homenaje al tristemente fallecido rapero.

"Um, see you later, uh, girl, I got a question for you, yeah, I need a favor, turn yourself back to a demon, I’m a demon slayer, H**l-proof to the core, take me to your lair, uh, hella persuasive, h**la curved animation, like The Matrix, Percocet, body achin’, stomach achin’, feel like it’s a f**kin’ earthquake where my brain is, huh, oh, H**l’s Kitchen blazing, cookin’ coke up for slave masters, bloody apron, I remember havin’ a dream catcher, when I was like ten, set that b**ch on fire, all my dreams been comin’ true since, hit her with a bye-bye, bye-bye, you’re out your mind, I’m out of pills and you’re out of lies..." se escucha en la voz de Juice WRLD.

El cantante, compositor y rapero estadounidense Jarad Anthony Higgins, más conocido como Juice WRLD, fallecía a los 21 años de edad tras sufrir un paro cardiaco, probablemente por una sobredosis de analgésicos al final de un vuelo.

Este Bye bye es la segunda canción que une a Marshmello con Juice WRLD tras la publicación hace unos años de Come and Go, un tema que formó parte de su disco póstumo Legends Never Die. Y como decíamos, sin existir confirmación de por medio, parece que podría formar parte de su esperada cuarta entrega dentro de la serie Joytime.

Y según los rumores podría no ser el único material inédito que el dj atesoraría de las sesiones de grabación con Juice WRLD con hasta 8 temas. Hace ya 3 años desde su fallecimiento y el legado del rapero estadounidense sigue estando tan vigente como cuando estaba vivo.

Marshmello se ha encargado de hacer aún más grande y humano el estreno publicando en las últimas semanas algunos adelantos de lo que su canción iba a ser sacándolo del material audiovisual que registraron durante su colaboración. ¿Qué os parece?