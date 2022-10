‘Delicious’, la versión de Miley Cyrus que no recordábamos y que es un temazo

La reina de las 'covers' tiene nueva versión. Miley Cyrus participó el pasado año en una campaña publicitaria que seguramente habréis vuelto a ver en televisión y en la que la solista estadounidense nos ha ofrecido un nuevo tema que vuelve a la vida casi 30 años después de su creación.

La intérprete se ha convertido en una artista total, con todas las letras en mayúscula. La versatilidad que tiene le permite saltar de un género a otro sin despeinarse, así como versionar a bandas y cantantes de todo tipo. Y hemos pasado del rock al pop con esta nueva interpretación de Delicious de Shampoo.

Durante el anuncio podemos ver a Miley Cyrus como protagonista e imagen de Gucci Flora versionando al dúo de pop británico que en 1994 publicó este hit que suena bestial en la voz de la cantante.

Todo lo que toca Miley Cyrus se hace oro. Ha pasado numerosas veces con sus versiones como la de la citada Heart Of glass de Blondie, My Future de Billie Eilish o el reciente Gimme More. A ello hay que añadir la versión de Why’d You Only Call Me When You Are High de los míticos Arctic Monkeys que arrasó en TikTok.

Pero el gusto de la cantante por los clásicos del rock viene de lejos. La artista ha versionado en varias ocasiones a uno de los grupos más míticos del género: Metallica. Desde que en 2019 versionara Nothing else matters en Glastonbury no han cesado los rumores sobre un posible disco de versiones. Y no tenemos dudas de que llegará. Y será un exitazo.

Porque han pasado ya dos años desde el lanzamiento de Plastic hearts y aunque fue un gran álbum de estudio y lo ha presentado en grandes eventos junto a las versiones que la han convertido en la reina de las covers, nos morimos de ganas por disfrutar de sus nuevas canciones. De momento no hay pistas sobre su nuevo trabajo ni si en 2023 recibiremos su nueva música. Su último proyecto fue un álbum en directo que incluyó inéditos como You.

Hasta ahora hemos disfrutado de su faceta pop así como de la música disco o electrónica que inspiró su último trabajo. Escuchando cómo disfruta versionando temas clásicos de la historia del rock no podríamos descartar que su nuevo trabajo se adentre en el sonido rock que tan bien se adapta a su voz.