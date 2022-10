Ana Mena desvela nuevos detalles sobre su próximo disco: “Va como un tiro”

Apenas hace unos días, Ana Mena se despedía de su gira tras más de cincuenta conciertos entre España e Italia. Era el 1 de octubre cuando la malagueña compartía con sus seguidores de Instagram su carta más emotiva con la que decía adiós a seis meses llenos de incertidumbre, ilusión y cariño.

"Ha sido el verano más especial de mi vida y vosotros habéis formado parte de él", escribía, aprovechando para agradecer a todo su equipo el haberse dejado la piel encima de los escenarios en todas las ciudades en las que han hecho parada con su tour.

Durante estos meses, la artista nos ha ido dando algunas pistas sobre lo que será su nuevo álbum y nos ha avanzado algunos de los temas que podremos escuchar. Como no podía ser de otra manera, lo ha hecho sorprendiendo a sus fans con canciones como Las 12, una colaboración junto a Belinda, y también Me he pillao x ti, un ritmo diferente que recuerda al icónico grupo La Oreja de Van Gogh.

Sus seguidores tienen ganas de nueva música y no hay más que ver las miles de cuestiones que le llegan a la malagueña cada vez que abre la ronda de preguntas en Twitter.

Ha sido a muchos a los que le ha generado curiosidad saber si ya tiene nombre su nuevo disco, algo que Ana ha dejado muy claro: todavía no. A otros, sin embargo, le llama más la atención saber si cabe la posibilidad de una colaboración con Natalia Lacunza tras su encuentro en la cena de nominados en LOS40 Music Awards. Algo que la artista no ha querido ni confirmar ni desmentir y ha preferido dejar la respuesta en el aire: "Pues hablamos mucho".

¿Cómo lleva el nuevo álbum?

La malagueña está volcada al cien por cien en lo que será su nuevo trabajo. Así lo confesaba hace unos días en sus redes sociales en las que afirmaba que está muy ocupada: "No muy activa por insta, pero trabajando en mi bb", escribía desvelando que tiene muchísimas ganas de que sus seguidores puedan escucharlo.

Ahora Ana ha vuelto a pronunciarse en su perfil de Instagram, pero esta vez no lo ha hecho de cualquier forma... La joven ha aparecido sentada en una silla con ropa cómoda, un moño y en su mano una escopeta. En el vídeo se le ve muy concentrada disparando a unas aceitunas que se encontraban encima de unos ladrillos: "Este disco va como un tiro", escribía, mientras se ve la buena puntería que tiene.

Todavía no se conoce la fecha de lanzamiento, pero lo que sí sabemos es que verá la luz a lo largo del próximo año. De momento solo queda esperar a que el tiempo pase rápido y que podamos escuchar sus nuevos éxitos.