La primera canción en solitario de Jin de BTS será ‘The Astronaut’

La noticia sorprendió a todo el mundo porque poco después el grupo anunciaba su separación provisional durante un largo periodo de tiempo para cumplir con el servicio militar obligatorio. Pero lo que más ha sorprendido a todxs ha sido la rapidez con la que Jim de BTS ha preparado todo para lanzar en apenas unos días su primera aventura musical en solitario.

"Tengo algo que contaros. Voy a convertirme en el segundo miembro de BTS tras J-HOPE en lanzar mi propio álbum. En realidad no es un gran álbum ni nada parecido. Simplemente es un single. He podido trabajar junto a alguien con quien siempre había soñado, así que lanzaremos una canción. Además he grabado diferentes cosas últimamente y queda un mntón de cosas por rodar así que espero que lo disfrutéis al completo muy pronto" aseguro el músico.

The astronaut es la primera canción en solitario de Jin de BTS y en ella podremos escuchar esas inquietudes musicales que han llevado a otros compañeros de banda a lanzarse como solistas. El 26 de octubre podremos ver el videoclip de esta canción pero antes llegarán diversos materiales en torno a este tema.

Pero que nadie se asuste porque por ahora parece que va a ser una decisión fruto de las circunstancias. BTS ha demostrado como grupo que saben cuidar unos de otros y también a su público que es quien les ha encumbrado. Y pese a que pasarán un par de años hasta que en 2025 terminen su servicio militar seguro que eso ayudará a que sus composiciones sean más anheladas a su regreso.

En el lado negativo, parece que nos quedaremos sin una extensa promoción de esta canción porque los componentes de BTS han querido arrancar cuanto antes los preparativos para servir en el ejército. "Jin iniciará el proceso tan pronto como concluya su agenda para su lanzamiento en solitario a fines de octubre. Luego seguirá el procedimiento de alistamiento del gobierno coreano. Otros miembros del grupo planean realizar su servicio militar en base a sus propios planes individuales" explicó su sello BigHit Music.

El comunicado deja claro el talento de estos 7 jóvenes así como su buena química dentro y fuera de los escenarios: "BIGHIT MUSIC está orgulloso de anunciar que hoy los miembros de BTS están avanzando en los planes para cumplir con su servicio militar. Después del fenomenal concierto para apoyar la candidatura de Busan para la Expo Mundial 2030, y a medida que cada miembro se embarca en proyectos en solitario, es el momento perfecto y los miembros de BTS se sienten honrados de servir. Desde la creación de BTS hace más de diez años, la banda ha crecido a con un éxito internacional, rompiendo récords, y catapultando el K-Pop en la estratosfera global".