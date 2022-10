'Serenade': 25 años del Nº1 de LOS40 de Dover que salió de la escena underground

El contexto de 1997 nos lleva irremediablemente a sentirnos aún sumergidos en la estela de decibelios de la avalancha ocurrida 6 años antes. En 1991 cambiaron de repente los estilos predominantes en la música comercial del momento, lo sonoramente actual y de moda, en otras palabras. Y donde antes había sintetizadores y baterías electrónicas, de nuevo las guitarras deudoras del rock y el punk clásicos se abrieron paso como algo 'normal', en el más amplio sentido de la palabra. ¿La culpa? De obras como Out Of Time, Achtung Baby, los Use You Illusion's, Blood Sugar Sex Magik, y... sí, Nevermid.

Aquel caldo de cultivo fue el adecuado para que surgieran infinidad de grupos en cualquier rincón, de cualquier ciudad, de cualquier país, que incorporaron la distorsión y el feedback a sus canciones. Y si hubo uno que lo aplicó al pie de la letra en nuestro país, ese fue Dover. La historia detallada de los inicios de la banda, o de como las Llanos llamaron así al grupo, o el hecho de que consiguieran vender casi 'el millón' de copias habiendo publicado aquel Devil Came to Me con un sello independiente, ya es del dominio público.

El álbum se publicó a finales de abril de aquel año, y la cronología de los hechos habla por sí misma: fue un ciclo intensivo de primavera-verano repleto de bolos, el que sirvió de catapulta. Aquellos directos, de lo que recuerdo personalmente dos, el de Festimad en la capital un 3 de mayo, claro punto de inflexión en la 'Dovermania'; y la semana de antes, el de Guadalajara en el Panal Rock, en el que, con solo unas horas transcurridas desde la salida del álbum, ya arrastraron hasta Guadalajara a varios miles de nuevos fans venidos de toda la zona centro del país.

Hubo un boca a boca exponencial y como pocas veces se han visto en la era pre-redes sociales, que desembocó en el otoño del 97 con el recordado caso de un grupo proveniente del underground conviertiendo una canción suya en la más escuchada en toda la radio, ocupando, durante la tercera semana de octubre, el Nº1 de Los 40 Principales.

