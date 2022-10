DePol nos lleva de viaje a Italia con su balada ‘Roma no es amor’: ¡Mira el vídeo!

DePol ha lanzado Roma no es amor, un nuevo single que sus fans llevan mucho tiempo esperando en su versión oficial, puesto que ya había presentado esta canción en vivo durante la gira con LOS40 Summer Live.

El artista catalán ha sacado su lado más romántico y nos ha transportado directo a la capital italiana con esta balada que, a pesar de contar una historia de amor que no puede ser, recuerda los mejores momentos al lado de esa persona tan especial y los viajes que han realizado juntos.

DePol interpreta esta canción desde las localizaciones más emblemáticas de Roma, como el Coliseo o la Fontana Di Trevi. El videoclip, dirigido por David Fernández (@mowlihawk), alterna escenas en pareja con otras en las que nuestro protagonista aparece solo en su regreso a la ciudad.

Roma no es amor si no estás tú

Roma no es amor si no estás tú

Y yo, no soy yo si no estás tú

El propio cantante ha expresado que es una de sus canciones más especiales y espera que la disfrutemos y la sintamos tanto como lo hace él.

Roma no es amor llega después de Quién Diría y Últimamente. Escuchando el tema, a quién no le han venido imágenes de su ex a la cabeza tras visitar su lugar favorito, ese que una vez recorristéis juntos de la mano.

¿Sabías que DePol está nominado a Artista Revelación en LOS40 Music Awards 2022? Así vivió la Cena de Nominados.