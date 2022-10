Kiko Rivera, tajante con la prensa tras sufrir un ictus: “¡Váyanse de mi casa!”

El pasado jueves 20 de octubre, Kiko Rivera ocupaba todos los titulares de la prensa del corazón tras conocerse su preocupante estado de salud. El hijo de Isabel Pantoja sufría un ictus que le llevaba a ser ingresado de urgencia en el Hospital Universitario Virgen del Rocío en Sevilla.

Tras mantenerse ausente durante más de 24 horas, era el propio artista quien se pronunciaba en redes sociales para mandar un mensaje tranquilizador a sus fans: "Ya estoy en planta. Un poco mejor, pero no recuperado". Asimismo, Kiko Rivera, agradecía a sus seguidores todas las muestras de cariño que de alguna manera había recibido, sobre todo, a sus amigos y familiares que se habían preocupado por su parte médico.

El cantante, que ha vivido un fin de semana para olvidar, aseguraba sentirse muy emocionado por todos los mensajes que había recibido: "He sentido el cariño de muchos, incluso de gente que no me esperaba por ellos un fuerte abrazo. He tenido y tengo mucho tiempo para pensar y mi vida ya no volverá a ser la misma y para darle un poco de humor (aunque sin muchas ganas) he vuelto a nacer y va y me toca la misma cara de siempre", escribía.

Ya en casa

El DJ ya ha recibido el alta hospitalaria y ya se encuentra en su casa descansando junto a su mujer y sus hijas. "Nueva vida, ahora tocada cuidarse. Toca pensar en mi", reflexionaba junto a una imagen en la que aparecía él tumbado en el sofá descansando y cumpliendo con las indicaciones médicas.

Ahora Kiko Rivera ha vuelto a aparecer en redes sociales, pero no de la mejor manera. Cansando de que la prensa esté en su casa, el artista ha pedido que se vayan para poder continuar con su recuperación: "Manda narices que tango yo que estar dando explicaciones de quién entra o no en mi casa", decía muy tajante.

"Por favor, déjenme descansar y recuperarme", añadía afirmando que "todavía me funciona la cabeza para tomar decisiones". El artista no entiende que en estos momentos tan difíciles se estén inventado tantos rumores: "No inventen ni hagan daño después de una situación tan delicada como la que acabo de pasar".

El hijo de Isabel Pantoja solo ha pedido a los periodistas que se vayan de su casa para que "pueda salir a dar un paseo como me ha mandado el doctor". Además, ha querido confirmar que su madre no va a ir y que su hermana "muchísimo menos".