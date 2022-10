Pilar Rubio explica qué hacía Violeta Mangriñán en el público de ‘El Hormiguero’

“Hoy va a pasar algo surrealista, sólo os digo que esta noche pongáis El Hormiguero”. Con estas palabras Violeta Mangriñán nos ponía sobre aviso el lunes tarde. Algo iba a pasar en el programa de Pablo Motos y ella iba a ser testigo.

Nos lo fue contando todo en sus stories donde dejó claro que ni ella ni su hermana Lili estaban allí de invitadas. “Me ha tocado prestarle una cosa muy guay a uno de los mayores pibones de España, estoy flipando”, aseguraba antes de desvelar de qué iba la cosa mientras cantaba Alocado.

El misterio se empezó a resolver cuando empezó la sección de Pilar Rubio, esa en la que habla de tendencias. Empezó a hablar de maxi botas.

"Yo las quería en denim, pero estaban agotadas. Así que me acordé de que Violeta las tenía, la llamé, le pregunté si me las dejaba y me dijo que sí. Y ahora soy yo la que le dice a Violeta que no van a volver a su armario", explicaba mientras veíamos en pantalla a Violeta.

La novia de Fabio Colloricchio se mostró encantada con su papel en el programa. “Te dejo encantada todo lo que quieras”, le aseguraba.

Tendencias de pasarela

Así que Pilar Rubio presentó su sección con las botas de Violeta, aunque lo más fuerte no fue eso, sino los complementos con los que puso a desfilar a Blanca Suárez y Rubén Cortada. Los dos habían ido al programa a presentar El cuarto pasajero y acabaron ejerciendo de modelos de pasarela.

Creó unas boas inspiradas a las que ha lanzado Balenciaga de dimensiones kilométricas y colores llamativos. Le colocó una a cada uno de ellos, presentador incluido.

Por si no fuera suficiente, también les hizo ponerse otra tendencia de pasarela, que son los dobles sombreros. Tenía uno para cada uno. Tendencias imposibles que defendieron echando al asunto mucho sentido del humor.

Lo que no ha dicho Violeta es si ha recuperado sus botas o no.