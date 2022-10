Benidorm Fest: Quién es Aritz Aren, el bailarín que se ha pasado a cantante y podría tener el nuevo ‘SloMo’

Vaya sorpresas nos ha dejado la lista de artistas de esta segunda edición del Benidorm Fest. Está claro que RTVE ha apostado de nuevo por la variedad de estilos, voces y, por supuesto, por la música en todas sus formas gracias a estos candidatos. Y uno de ellos es Aritz Aren.

Para quien aún no le conozca, nació en 1991, y saltó a la fama televisiva después de su paso por el programa FAMA a bailar en 2019. Su trayectoria en el programa fue todo un éxito, ya que acabó como el segundo finalista de la edición, aunque empezó presentándose de la manera más humilde en el talent: "Me considero un chico honesto al que le gusta mucho divertirse y que siempre aspira a cumplir sus sueños".

Y lo cierto es que los está cumpliendo poco a poco. Nació en Valencia y vivió en Shanghái, donde creció aprendiendo estilo urbano, acrobático y hip-hop. Ha pasado por varia ciudades del mundo para formarse, por lo que tiene currículum como bailarín para rato. Claro, que no todo queda ahí.

También se ha convertido en todo un fenómeno en TikTok, donde gracias a sus bailes y retos virales ha acabado consiguiendo 1,5 Millones de seguidores. Pero aunque la gran mayoría de sus vídeos son bailando, su pasión por el arte no se quedaba ahí, por lo que no dudó en también compartir sus covers cantando canciones de lo más conocidas.

Cualquiera que le eche un vistazo rápido por sus versiones en Instagram, podrá ver que no le importa en absoluto cambiar de estilo: puede cantar por el Mariposas de Sangiovanni y Aitana, el Ghost Town de Benson Boone o el Not the Same de Sheldon Riley, el representante de Eurovisión 2022 de Australia. ¿Tal vez una señal de que está predestinado a Liverpool 2023?

¿Qué podemos esperar de él en el Benidorm Fest?

Pese a que su arrojo a la hora de bailar no tiene nada que envidiar al increíble dance break de Chanel en SloMo, lo cierto es que no se puede apostar por un estilo fijo. Si bien su perfil y experiencia en la danza podría aprovecharse para hacer un espectáculo tan visual como el que ya hizo nuestra representante de 2022, no se puede dejar de barajar algo diferente.

A juzgar por lo que se puede ver en sus redes sociales, está claro que Aritz también es un enamorado de las baladas. Por ello, quizá sea uno de los participantes que de la sorpresa entre los demás candidatos y opte por una canción que demuestre todo lo que su voz puede ofrecer. Sea como sea, estamos convencidos de que este artista dará de qué hablar hasta la celebración de la semifinal, los días 31 de enero y 2 de febrero. Si le veremos en la gran final del 4 de febrero ya depende del público, y por supuesto, de su canción.