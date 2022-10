La escéptica historia sobre cómo murió Freddie Mercury

La música rock cuenta con muchas estrellas que se han seguido escuchando, incluso después de haber fallecido. Sin embargo, no todas consiguen que el calificativo les encaje tan bien como a Freddie Mercury. El líder de la banda británica Queen, capaz de conmocionar con solo una frase, se ha consagrado como una leyenda, que no ha parado de crecer y conquistar cada vez a más generaciones, incluso después de su muerte.

Farrokh Bolsara era su nombre original, aunque todo el mundo le conocía como el gran Freddie Mercury. Su fallecimiento el 24 de noviembre de 1991 llegó en un momento de fama mundial como compositor y vocalista de la mítica banda Queen. Su muerte acabó alimentando el estatus y la popularidad que en vida ya poseía.

Nacido en Zanzíbar y en el seno de una familia parsi, Freddie Mercury pronto emprendió su andadura en el terreno musical. Gracias a Tim Staffel, un compañero de estudios comenzó a relacionarse con con Bryan May y Roger Taylor, que hasta ese momento eran desconocidos. Todos juntos formaron la banda Smile, el germen de lo que más tarde se acabaría convirtiendo en Queen.

¿Con cuántos años murió Freddie Mercury?

Freddie Mercury falleció a causa del SIDA con 45 años. Tras unas pruebas médicas, le confirmaron el peor de los temores que era que estaba infectado de VIH, una enfermedad de la que por entonces solo se sabía su alto índice de mortalidad. Sin embargo, el artista decidió comunicárselo solo al entorno más cercano y continuar trabajando, pese a que la noticia se había filtrado a la prensa.

Sin embargo, el hecho de que Queen no realizara gira con la publicación de The Miracle, el segundo álbum que sacó en solitario tras separarse de la banda, hizo saltar todas las alarmas. La gente comezó a especular hasta que finalmente esos rumores se terminaron de confirmar en febrero de 1990 cuando Mercury, con un aspecto más desmejorado, acudió a los Premios Brit. De hecho, esta fue su última aparición pública.

Aunque un día antes de su muerte, Roxy Meade, su portavoz, ponía fin a todos estos rumores y especulaciones confirmando que Freddie Mercury había dado positivo en las pruebas del virus. Horas más tardes, era nuevamente Meade quien confirmaba la muerte de la estrella del rock.

Antes de su fallecimiento, pudo cumplir su sueño: colaborar con la soprano española Montserrar Caballet, de quien se consideraba un gran admirador. Ambos grabaron juntos un disco Barcelona, que se lanzó en 1987. Un año más tarde, Caballé y Mercury hicieron disfrutar de un pequeño show en las inmediaciones de la fuente de Montjuic con motivo de la llegada de la antorcha olímpica a la ciudad condal. Este fue de los últimos shows públicos del artista.

Freddie Mercury, antes de consagrarse como una verdadera estrella, tuvo un paso muy corto por otros grupos, como Ibex y Sour Milk Sea. Sin embargo, no sería hasta 1970 cuando vimos debutar al joven como vocalista de Smile, tras la salida de Staffel, quien estaba harto de la falta de éxito del grupo. Al poco tiempo conocieron a John Deacon, un bajista con el que terminaron de cerrar el tándem de la formación Queen y que se mantendría en lo más alto de la cima durante más de 20 años.

Pronto se descubrió que Queen era una banda con una personalidad diferente, en el que todos cooperaban con sus singularidades al proyecto. De hecho, fue idea de Mercury renombrar a la banda como Queen, pese a los matices homosexuales que amenazaban con escandalizar a la puritana sociedad británica de la época.

Al compás del glam-rock, que era lo que triunfaba en aquella época gracias a artistas como David Bowie o Marc Bolan, Queen lanzó sus dos primeros discos, pero no sería hasta el tercero, Sheer heart cuando comenzaron a despertar interés. Pero lo mejor estaba por llegar porque no sería hasta el lanzamiento del single Bohemia Rhapsody cuando consiguieron romper todos los esquemas.

El resto de la década de los años 70, el grupo británico lanzó más álbumes, como A day at the races (1976), News of the World (1977) o Jazz (1978), que terminaron enmarcados por grandes éxitos: We are the Champions, We will rock you y Don´t stop me now, por citar solo algunos. Pese a su unión, el distanciamiento entre los miembros de la banda no tardó en hacerse notar y pronto anunciaron caminos en solitario.

Su lado más hedonista

El éxito musical de la banda supuso una liberación personal para Mercury, ya que le llevó a cortar con Mary Austin por haberla sido infiel, con quien mantuvo seis años de relación y a sincerarse sobre su bisexualidad. De esta forma, el vocalista sacó su lado más hedonista, aunque públicamente nunca habló sobre sus preferencias sexuales. Su nueva etapa estuvo caracterizada por fuertes excesos: fiestas, drogas, noches de sexo..

Sin embargo, la muerte de Freddie Mercury no apagó su voz, de hecho, la película Bohemian Rhapsody que se lanzó en 2018 volvió a despertar la curiosidad sobre la vida y la muerte del artista.