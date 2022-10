‘Déjame vivir’, el regreso musical de Anahí con una versión de una artista española

Anahí lleva casi una década alejada de los escenarios aunque en ocasiones su contacto con la música ha estado tan cerca de producir su regreso que la expectación siempre fue máxima. Pero ahora parece que su retorno sí está a la vuelta de la esquina.

La cantante mexicana ha realizado una versión de una versión de una artista española. Rocío Durcal publicó originalmente en 1984 Déjame vivir, canción que casi 30 años después versionó Juan Gabriel. El artista trágicamente fallecido hace unos años volverá a sonar junto a la voz de la mexicana en una nueva interpretación de este clásico que está a punto de cumplir 40 años.

El paso de Karol G por Ciudad de México acercó su retorno a los escenarios donde Anahí colaboró con la colombiana interpretando su éxito Sálvame: "Hace once años que no me paraba en un escenario y los nervios son fuertes. Solo quiero decirles que los llevo en mi corazón y lo que juntos vivimos, construimos, no se olvida nunca. Son una generación increíble".

Se trata de la segunda colaboración consecutiva de la intérprete mexicana después de que a finales de 2021 publicara una canción junto a Moderatto bajo el título de Nuestro amor. Fueron sus primeras colaboraciones musicales desde el lanzamiento de Latidos en 2020. En este caso, Déjame vivir formará parte del nuevo disco de estudio de duetos de Juan Gabriel llamado Los Duos 3.

La cantante ha mostrado su entusiasmo y su ilusión por regresar a la primera fila de la actualidad musical tras su segunda maternidad. Un regreso como solista que ya es una de las mejores noticias de final de este 2022 y que esperamos que tenga continuación en 2023.

"Este jueves el 27 de octubre a las 7pm sale “Déjame Vivir”, la esperado colaboración entre @soyjuangabriel_ + @anahi! ¿Quiénes están ansiosos por escucharlo? Dejen sus comentarios ❤️🙏🇲🇽🎵" se puede leer en su perfil oficial en Instagram. Todo listo para el estreno de Déjame vivir (que en España será a las 2 de la madrugada del viernes 28 de octubre).