Los preparativos de Chanel, Ana Mena y Lola Índigo para LOS40 Music Awards: tacones y mucho baile

LOS40 Music Awards está a punto de dar el pistoletazo de salida el próximo 4 de noviembre en el Wizink Center. Si no conseguiste tu entrada, no te preocupes, tienes muchas formas de poder disfrutar de nuestra gala y vivirlo todo en primera persona. En cambio, si eres de los afortunados que llegó a tiempo para comprar un pase, te espera una noche mágica para disfrutar en directo de la buena música.

Para que todo salga perfecto, los artistas confirmados en el cartel ya han comenzado a prepararse, sobre todo aquellos que llevan un auténtico show para que todos los asistentes se levanten. Hablamos de Chanel y Ana Mena, dos cantantes que nos han dejado ver cómo están siendo los ensayos junto a sus bailarines y esos pequeños detalles que tanto han llamado la atención a sus fanáticos.

Chanel, con unos tacones de infarto

Chanel es una de las grandes artistas que acudirán a la gala, y de lo que podemos estar seguros es que va a dar un show digno de la mami. Como no podía ser de otra forma, ya han comenzado sus ensayos para que todo salga perfecto como ocurrió durante su actuación en Eurovisión. Para que vayamos conociendo lo que se trae entre manos, ha subido una historia probándose los tacones que llevará durante la gala, algo que ha sorprendido a todos sus seguidores.

Tanto ella como sus bailarines han subido a redes sociales lo que están viviendo antes del gran día. Lo que más ha llamado la atención ha sido el vídeo de la artista poniéndose hielo sobre las piernas, y no es para menos después de estar horas bailando con esos zapatos. Además, hay que recordar que podría ser la primera vez que interpreta TOKE en directo. ¿Qué crees que nos tiene preparado?

Ana Mena, la reina de la escenografía

Si Chanel es la reina de los tacones, Ana Mena nos ha demostrado que su actuación va a tener multitud de cambios de posiciones y una gran escenografía. Esto se ve en los vídeos donde su cuerpo de baile está colocando cinta en el suelo para marcar las transiciones que, más tarde, ocurrirán sobre el escenario de LOS40 Music Awards.

En su caso todavía no conocemos el outfit, pero seguro que nos sorprende con uno de esos modelitos que a todos nos gustaría tener en el armario. Tanto ella como sus compañeros siempre consiguen sorprendernos con los atuendos con los que se suben a la tarima, por lo que no puede ser de otra forma en este caso.

Además, tenemos que resaltar que ambas artistas no solo comparten talento, sino que también tienen algunos bailarines en común. Un ejemplo es Pol Soto, quien ha publicado fotos en Esencia Estudio, lugar elegido por la malagueña para ensayar, y otras con todo el equipo de la representante de España. No es de extrañar que más tarde haya compartido la hamburguesa que ha cenado después de un día duro: “Hoy me lo merezco”, comentaba.

Lola Índigo, la nueva era de El Dragón

Lola Índigo no podía faltar en estos preparativos, ya que sus conciertos también son grandes actuaciones dignas de Broadway, uno de los motivos por los que Mimi se ha hecho tan conocida. Para los premios no pordían faltar coreografías y mucho movimiento sobre el escenario, por lo que la artista ya ha acudido a Élite Estudio, lugar en el que siempre ensaya junto a sus bailarines, para que todo salga perfecto durante su intepretación.

Lo que ha llamado la atención ha sido la sudadera que lleva puesta, pues es el nuevo merchandising que lanzará de su nueva era, El Dragón. Otro detalle que no ha pasado desapercibido es la canción que suena de fondo, Diskoteca, lo que ha llevado a sus seguidores a preguntarse si Lola y María Becerra se subirán juntas al escenario para cantar, por segunda vez, este tema en directo.

Con estos pequeños vídeos adelantos estamos seguros de que van a ofrecer un gran espectáculo para vivir estos premios con la ilusión y el entusiasmo que se merecen. Y tú, ¿tienes ganas de descubrir todo lo que ocurrirá durante la gala?