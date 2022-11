El cabreo de Cristina Medina: “No todos somos amigos en La que se avecina como pasa en todo el mundo”

Cristina Medina, la actriz que dió vida a Nines en La que se avecina, ha denunciado a través de su perfil oficial en Instagram la manipulación que de unas supuestas palabras suyas han realizado algunos medios. La intérprete asegura que ella no está siendo el azote de sus compañeros en la serie y que su no presencia en la nueva temporada se debe a su enfermedad.

"Quiero denunciar muy indignada que algunos medios está haciendo vídeos con mi cara y mi expresión pero con una voz en off tipo Siri donde se cogen palabras que yo he dicho y declaraciones supuestas que yo he hecho sobre La que se Avecina y mis compañeros" empieza explicando la sevillana.

"Dicen de mí que soy El azote de La que se avecina porque dije que no todos los de LQSA son amigos míos. Y yo pregunto ¿eso no le pasa a todo el mundo? No todos somos amigos de todo el mundo. Hay compañeros que poco a poco sí han terminado siendo mis amigos pero no todos mis compañeros son mis amigos" asegura la actriz que durante muchas temporadas interpretó el papel de Nines Chacón en la producción española.

Otra de las cosas sobre las que Cristina Medina ha querido contestar ha sido sobre las razones de por qué no está presente en la nueva temporada de la serie producida por los hermanos Caballero. Una ausencia que se debe a su estado de salud.

"Llevo un año y medio lidiando con una enfermedad muy puñetera que se llama cáncer. ¿Estaré o no en la 14? No lo sé. No es algo que ahora mismo esté en mi mente porque estoy viviendo el presente que no tiene nada que ver con el pasado. Cuando llegue el momento de tomar esa decisión, se tomará" ha explicado la actriz.

La andaluza ha precisado además que se salío del "grupo de Whatsapp y de todos los grupos que tenía porque cualquier comentario que tuviera que ver con mi vida anterior, en aquel momento que ahora hace un año, me dolía mucho pues yo misma no me reconocía. Son cosas mías personales que decidí compartir con mi gente pero que no eran para que las usaran".

Cristina Medina ha querido desear el mayor de los éxitos a la serie porque hay muchísima gente que no se ve delante de las cámaras y que trabajan en la producción. ¿Volverá? "Pues depende de las exigencias del guión, de que quiera pasar muchas horas en el set de rodaje porque en La que se avecina no solo nos estamos riendo sino que también trabajamos" asegura la intérprete.