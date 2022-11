Risto Mejide, tajante con la prensa: “¿No os cansáis de mentir?”

El pasado 25 de septiembre, Risto Mejide y Laura Escanes acaparaban todos los titulares tras anunciar de forma repentina su separación. Una historia de amor que llegaba a su final tras siete años juntos y una hija en común.

Desde el primer momento que anunciaron su ruptura, han sido muchos los rumores que se han ido difundiendo al respecto. Y es que lo que más se han preguntado tanto sus seguidores como los medios ha sido el motivo por el que habrían tomado la decisión de poner el punto y final a su matrimonio.

En estos meses, ambos han preferido mantenerse en silencio y no responder a los medios. Sin embargo, esto no ha hecho que se libren de seguir estando en boca de todos. Desde octubre, se ha hablado mucho de la influencer: en octubre, una conocida revista publicaba que había iniciado una relación con el youtuber Míster Jägger, una noticia que ella misma desmentía horas más tardes.

Hace unos días, relacionaban a la de Barcelona con el artista Álvaro de Luna. Con unas imágenes en las que aparecían los tortolitos en una actitud de lo más romántica y cariñosa, se confirmaba la relación. Ninguno de los dos se ha querido pronunciar al respecto, pero el sevillano confesó que estaba en un momento de su vida "muy feliz".

¿Ha recuperado el amor Risto?

Para el tema del amor, parece que el publicista no tiene demasiado tiempo. De hecho, inmerso en lo que será su siguiente libro, a principios de octubre enseñaba a través de redes los libros que está utilizando para documentarse: "Os presento a mi nueva ilusión”, escribía.

Pero, lejos de ser uno mismo el que bromea con su situación sentimental, también han sido los medios quienes han comentado haber visto a Risto Mejide en una aplicación de citas para famosos en busca del amor.

Ahora, cansado de que la prensa publique noticias falsas sobre una supuesta "amiga especial", el presentador de televisión se ha pronunciado en sus stories de Instagram muy tajante: "¿¿No os cansáis de mentir?? Estoy muy bien solo", sentenciaba.

Risto Mejide comparte en sus sus stories su enfado con la prensa / Instagram @ristomejide

Risto no se cierra las puertas a encontrar el amor, pero todavía no le han nacido las mariposas en el estómago con nadie, o no que se sepa. Anticipándose a lo que pueda pasar en un futuro, ha añadido: "Y si estuviera con alguien, ¿qué? Lo peor no es que se inventen estas mierdas sin aportar ni una sola prueba", decía afirmando que "lo peor" es que el día que pase saldrán los medios diciendo: "'¿Lo ves? Ya lo decíamos'".