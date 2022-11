El increíble cambio de look de Robert Downey Jr. en el que han participado sus hijos

Estábamos acostumbrados a una imagen muy definida de Robert Downey Jr con un look muy similar durante los últimos 10 años. Es por ello que los cambios a los que muchos actores se ven sometidos producen una gigantesca reacción de sorpresa tanto en el público como en los medios. De ahí que sus últimas apariciones públicas se hayan vuelto virales.

Porque nunca antes habíamos visto al actor estadounidense sin pelo. Y todo ello porque este aspecto forma parte del nuevo proyecto cinematográfico del artista: Sympathizer. Así lo dejó claro en su perfil oficial de Instagram: "Las cosas que hacemos por nuestro trabajo... y por nuestros hijos".

Junto al texto, un vídeo en el que se ve cómo los hijos del intérprete se lo pasan en grande. Y no solo mientras le están rapando el pelo hasta dejarle un corte al 0 realmente sorprendente sino que incluso al final del vídeo hay sorpresa con motivo de la celebración de Halloween.

Ellos se lo pasaron en grande y nosotros hemos flipado con el cambio al que se ha sometido y cómo se lo ha tomado con tanto humor que incluso lo ha compartido en sus redes sociales. Lejos de disimularlo, el intérprete ha aparecido luciendo su nuevo look en la presentación de varios de sus proyectos incluyendo Sr, el documental de Netflix sobre su padre tristemente fallecido. Aunque durante el show del Rock and Roll Hall of Fame tiró de peluca de atrezzo.

Su imagen queda muy lejos del estereotipo que teníamos de Tony Stark y que completaba con una elegancia sobrenatural que le convirtió en uno de los nombres referencia de la industria del entretenimiento. Ahora Exton y Avri se han encargado de darle una nueva imagen.

Las reacciones del público están divididas entre los que aseguran que les gusta su nuevo 'peinado', los que ya están deseando que pase el tiempo para que le vuelve a crecer y los que opinan que se ponga lo que se ponga, Robert Downey Junior es un gentleman.

¿Qué os parece su increíble cambio de look?