La confesión de Louis Tomlinson sobre Harry Styles: “Mentiría si dijera que no me molestó al principio”

Louis Tomlinson acaba de dar la bienvenida a su nuevo proyecto discográfico, Faith in the future. Una aventura musical en la que reconoce mostrarse tal y como es como artista. El músico está inmerso en una gigantesca campaña promocional por toda Europa y la última parada la ha realizado en Reino Unido donde ha hablado con los medios locales. Entre ellos con The Telegraph que ha recogido una sorprendente confesión tras una entrevista sobre su ex compañero de banda Harry Styles.

"Mentiría si dijera que no me molestó al principio. Solo porque no sabía dónde ubicarme, y realmente mi único punto de referencia eran otros miembros de la banda. Pero no me sorprende que Harry sea el más exitoso comercialmente porque realmente encaja en el molde de una estrella moderna" empieza explicando el ex One Direction sobre su ex compañero y el gigantesco éxito que tuvo con su debut en solitario.

"Fue un poco desalentador. Acababa de llegar a una etapa en la que realmente comencé a sentir que había encontrado mi ritmo, estaba disfrutando de escribir canciones, sentí que finalmente descubrí dónde estoy en esa banda. Y luego es como, 'Está bien, bueno, ahora nos vamos a un descanso. Así que hubo un poco de petulancia por mi parte, estaba frustrado" ha reconocido el británico.

Pero más allá de la posible envidia lo que queda es un poso de enorme admiración hacia un artista muy completo tal y como explica el propio Louis Tomlinson: "También tiene películas, y la gira que ha hecho es increíble. Me tomó un tiempo darme cuenta de dónde estoy. Pero veo a Harry como un hermano, hombre. Estoy muy orgulloso de lo que está haciendo".

"Estoy seguro de que los muchachos me enviarán un mensaje de texto cuando salga el álbum. Nos consultamos, somos buenos así. Me encontré con Niall en Glastonbury, y aunque no habíamos hablado en todo el año, fue como si no hubiera pasado el tiempo. Debido a que hemos vivido tales experiencias juntos en One Direction, este vínculo que tenemos es de por vida" finalizaba Louis.

Este viernes verá el lanzamiento del tan esperado segundo álbum de Louis Faith In The Future. El título personifica la cosmovisión optimista de Louis, produciendo una colección de canciones diseñadas para el directo. "Después de pasar la primera parte de su vida adulta trabajando a 100 millas por hora, Louis disfrutó tomándose su tiempo para asegurarse de que su segundo álbum saliera bien. Ha hecho este proyecto discográfico con colaboradores como Mike Crossey (The 1975, Wolf Alice), Rob Harvey, Dan Grech (The Killers, The Vaccines, Halsey), Nico Rebscher (Alice Merton) y los ya mencionados Joe Cross y Theo Hutchcraft" asegura la nota de prensa de su lanzamiento.

El resultado ya está a disposición de todos por Faith in the future ya ha visto la luz y ahora solo nos queda esperar para disfrutar de su presentación en directo. Louis Tomlinson presentará todas estas canciones en una gira mundial para el año 2023. ¡Y sus seguidores españoles están de enhorabuena! Porque este tour pasará por Bilbao, Madrid y Barcelona, concretamente los días 1, 5 y 6 de octubre, respectivamente.