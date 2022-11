Clara Lago confiesa sus miedos tras saber que presentará los Premios Goya 2023

El próximo 11 de febrero se celebrará la gran fiesta del cine español con la celebración de la 37 edición de los Premios Goya. Ya se ha anunciado que los presentadores este 2023 de la gala serán Antonio de la Torre y Clara Lago.

Serán los anfitriones de una ceremonia que tendrá lugar en el Palacio de Congresos y Exposiciones FIBES de Sevilla y que congregará a lo más destacado de la escena interpretativa de nuestro país.

La actriz madrileña no ha tardado en reaccionar a este nuevo papel que le han designado. “Feliz, agradecida y nerviosa (del verbo “quién me mandará a mí” y “ganazas”)”, admitía.

No ha podido evitar sentirse agradecida por todas las muestras de cariño que ha recibido. “Gracias a tod@s l@s que me habéis escrito felicitándome, a la @academiadecine por confiar en mí para desempeñar esta tarea, y qué suerte la mía por compartirla con un compañero de la talla profesional y humana de @atorrem”, compartía.

Y se ha adelantado a las críticas. “Sé que habrá quien desde ya esté en contra, quien diga que qué pinto yo haciendo esto (yo a ratos también me lo pregunto, no os preocupéis), quien opine que había muchas mejores opciones… no lo voy a poner en duda. Porque no hemos venido para eso, y oye, pa’ gustos colores. Lo que sí puedo decir es que es un auténtico honor ser coanfitriona, por una noche, de la gran familia del cine español y del evento más importante de nuestra profesión”, expresaba.

Miedos

No lo tuvo claro desde el principio y no ha querido ocultarlo. “Voy a confesar que dudé mucho cuando me lo propusieron, pero no por falta de ilusión sino por miedo. Afortunadamente (o eso espero), @joselucena__ andaba cerca para darme de mi propia medicina: “¿no eres tú la que siempre habla de que hay dos energías, el amor y el miedo? Pues conecta con el amor, y desde ahí decide. No decidas por miedo al qué dirán”, confesaba sobre el consejo que le dio su pareja.

Así tomó una decisión: “Eso hice, conectar con el amor hacia mi profesión, hacia mis compañeros y hacia el cine, y tomar esta oportunidad desde la ilusión y la humildad. Diría que espero estar a la altura de todas las expectativas, pero como sé que eso no va a ser posible voy a poner el foco en disfrutar de esa noche y desear de ❤️ que vosotros también lo hagáis. Nos vemos en los @premios.goya!!! #sevillavamosquenosvamos #goyas2023 #sustigusti”, terminaba diciendo.

Apoyo incondicional

Y se ha demostrado que cuenta con el apoyo de muchos de sus compañeros de profesión que le han mostrado su cariño a través de multitud de mensajes.