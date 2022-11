Zoë Kravitz responde a la gran pregunta de los fans: ¿Habrá 3ª temporada de ‘Big Little Lies’?

Big Little Lies se estrenó en 2017, siendo toda una revolución en el mundo de la pequeña pantalla. Nicole Kidman, Reese Withherspoon y Shailene Woodley se juntaban en una misma serie como protagonistas, algo que fue un absoluto reclamo para HBO. El público esperó paciente a su estreno, para luego volver a emocionarse ante el anuncio de una segunda temporada.

Más allá de secundarias de lujo como Zoë Kravitz y Laura Dern, la nueva tanda de capítulos fichaba a Meryl Streep; asegurando que la calidad de la serie subiría exponencialmente. Terminó siendo así, aunque visto su final —no haremos spoilers— surgía la gran duda: ¿Habría una tercera temporada?

Desde su última emisión en 2019, la pregunta no ha parado de rondar a las actrices. Nicole Kidman siempre contribuyó a aumentar las posibilidades de que HBO preparara una nueva temporada; así como la propia plataforma de streaming. Aunque ahora parece haberse esclarecido de una vez por todas.

La muerte de su director Jean-Marc Vallée a finales de 2021 ponía en jaque la probabilidad de seguir adelante, aunque solo fuera por amenazar la calidad y el tono que había conseguido construir en sus dos primeras temporadas. El que fue director —y ganador por ello— de Dallas Buyers Club era una pieza elemental de la ficción, y así lo ha demostrado Zoë Kravitz en una de sus últimas entrevistas.

La actriz, últimamente reconocida por ser la Catwoman de The Batman, respondió a preguntas de los fans en GQ. Por supuesto, una de las primeras tenía que ver con la serie de marras: "¿Cuándo va a volver Big Little Lies? ¡Dejad de jugar conmigo!", mandaba una seguidora de la serie a través de Twitter.

Sin medias tintas, la hija de Lenny Kravitz contestaba de la manera más directa: "Hemos hablado mucho de hacer una tercera temporada. Desafortunadamente, Jean-Marc Vallée, nuestro increíble director, murió este año, algo rompedor. No me puedo imaginar continuar sin él. Él era todo un visionario en esa serie. Así que, desgraciadamente, ha acabado".

La última palabra, de HBO

Si bien es cierto que todas las actrices estaban de lo más implicadas en el proyecto, pudiendo hablar casi con total seguridad de su renovación, aún HBO no se ha pronunciado. Ya solo por su reparto, la cadena de streaming se enfrenta a un proyecto de lo más ambicioso, algo positivo para su renovación... Aunque también para su cancelación definitiva.

Suceda lo que suceda, las madres de Monterrey consiguieron cerrar su historia en la primera temporada y ampliar la visión de todo en la segunda, por lo que realmente no es necesaria una tercera. Al menos, eso debe pensar Nicole Kidman, que ya declaró en 2019 que había ideas para una nueva temporada, aunque no se haría si no estuvieran todos implicados de nuevo, incluso los niños. ¿Quizá la cláusula tampoco se cumpla sin su director?

Big Little Lies está disponible en HBO Max.