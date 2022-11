‘Anatomía de Grey’ se despide de Ellen Pompeo

Llegó la gran despedida. En los últimos años, Anatomía de Grey ha ido perdiendo a algunos de sus actores protagonistas más relevantes y le ha llegado el turno a Ellen Pompeo. Después de protagonizar 19 temporadas de una de las series de mayor éxito, la actriz ha dicho adiós al personaje que la ha convertido en una de las intérpretes más populares en la piel de Meredith Grey.

"¡Estoy eternamente agradecida y honrada por el amor y el apoyo que todos me habéis mostrado, a mi, a Meredith Grey y a la serie durante 19 temporadas! A pesar de todo, nada de esto habría sido posible sin los mejores fans del mundo. ¡Todos vosotros sois 'raiders' y todos vosotros habéis hecho el viaje tan divertido e icónico! Os amo con locura y os aprecio yo también. Esta no es tu primera vez en la montaña rusa... El show debe continuar y yo definitivamente volveré a visitarte. Con mucho amor e inmensa gratitud" ha explicado la artista en su perfil oficial de Instagram.

En los últimos años, el papel de la doctora Grey se había reducido drásticamente en pantalla para dar más protagonismo a otras jóvenes estrellas. Incluso la actriz estaba participando de manera simultánea en otros proyectos como Orphan de Hulu.

Un paso a un lado de la actriz que parecía abocar hacia el final de la serie pero que finalmente no llegó. Porque la actriz ya había dicho en varias entrevistas que era hora de que la ABC pusiera fin al show: "Creo que soy la persona ingenua que sigue diciendo: '¿Pero cuál va a ser la historia que vamos a contar?'" dijo en una entrevista a finales de 2021.

Finalmente parece que el camino que emprendieron otros actores y actrices como Jesse Williams le ha tocado a Ellen Pompeo que terminará su participación en la serie antes que la propia serie. Porque la ABC no ha comunicado que la serie vaya a terminar.

Anatomía de Grey no está renovada por una temporada 20 y la decisión de Pompeo puede determinar que esa temporada exista o no. Una decisión que debería haberse comunicado de cara al rodaje y a la trama de la serie cuyo final no parece cercano.

Ahora habrá que esperar para ver qué audiencia tiene la serie sin una de las grandes protagonistas. Adiós Ellen Pompeo, adiós Dra. Grey.