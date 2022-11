Las canciones de los mundiales de fútbol: de ‘La Copa de la vida’ y ‘Waka waka’ a ‘Tukoh taka’

¡El Mundial 2022 está a la vuelta de la esquina! Por primera vez en su historia, un país árabe acogerá la competición organizada por la FIFA y lo hará fuera del plazo habitual del verano para evitar las altas temperaturas. Lo que no faltará a la cita será la banda sonora musical que acompañará a la Copa del Mundo que se celebrará desde mediados del mes de noviembre a mediados de diciembre. Y lo harán al ritmo de Maluma y Nicki Minaj que acaban de estrenar Tukoh Taka.

Las aficiones del mundo entero estarán apoyando a sus respectivas selecciones desde el bar, el sofá de su casa o, si son afortunados, desde el mismísimo estadio. En cada una de sus ediciones, la Copa del Mundo ha contado con uno o más himnos que han capturado el espíritu deportivo de sana competición, y hoy echamos la vista atrás para recordar también la banda sonora de los mundiales pasados.

Qatar 2022: Hayya Hayya (Better together)

Esta canción forma parte de la estrategia FIFA Sound, la cual pretende llegar a una audiencia internacional a través de la unión del fútbol y la música. En la nota de prensa enviada por la FIFA y la organización del mundial en Qatar aseguran que esta será la primera de las canciones oficiales que verán la luz en las próximas semanas antes de que la competición arranque a mediados del mes de noviembre: "En Hayya Hayya Better Together la primera canción oficial del Mundial de Qatar 2022, la melodía es interpretada por el estadounidense Trinidad Cardona, el nigeriano Davido y la qatarí Aisha.

Rusia 2018: Live it up

Nicky Jam, Will Smith y Era Istrefi, con la producción de DJ Diplo, fueron los responsables de la banda sonora del mundial celebrado en Rusia en 2018. Las imágenes futbolísticas del clip de Live it up no están protagonizadas sólo por el anterior Mundial de Brasil de 2010 sino que, además de ver a la Alemania campeona, podemos disfrutar de imágenes de la triunfal selección española en Sudáfrica 2010.

No fue la única canción que triunfó ese año. Las voces de Jason Derulo y Maluma se fundieron en un bonito mensaje que dejó patente la unión amistosa que debe establecerse entre todos los participantes de esta competición. Colors fue la canción no oficial del mundial ese año.

Brasil 2014: We are one (Olé Ola)

Pitbull, Jennifer Lopez y Claudia Leitte firmaron We are one (Olé Ola). Fue uno de los hits que formaron parte del disco completo del mundial como Dar un jeito (We will find a way). El boom de la canción del mundial anterior animó a todo el mundo a probar suerte musicalmente para poner banda sonora a la Copa del Mundo.

Entre ellas, Shakira también volvió a unir su camino al del fútbol con La La La junto a Carlinhos Brown. Fue la canción no oficial que arrasó ese año gracias a la participación de muchas de las estrellas de aquella competición.

Sudáfrica 2010: Waka waka (This time for Africa)

Waka Waka (Esto es Africa) (Cancion Oficial de la Copa Mundial de la FIFA Sudafrica 2010)

Sobran las presentaciones para Waka Waka (Esto es Africa) de Shakira que se convirtió en un éxito mundial para el primer mundial celebrado en suelo africano. A día de hoy sigue siendo la canción de los mundiales y sus 650 millones de visitas en Youtube son buena prueba de ello.

Fue la canción que cambió el concepto de canciones para mundiales futboleros. Desde entonces los toques latinos lo han impregnado.

Alemania 2006: The time of our lives

Il Divo y Tony Braxton estaban detrás de esta epopeya musical tan diferente que escuchada hoy parece difícil entender que fuera banda sonora de una Copa del Mundo.

Pero si hay un tema que la gente recuerda de ese mundial fue Love generation de Bob Sinclar. Fue canción no oficial ya que acompañaba a las apariciones de la mascota, un adorable león llamado Goleo VI, que se convirtió en todo un icono de aquel mes de verano.

Corea-Japón 2002: Anthem

El primer mundial del siglo XXI tuvo un himno clásico entre los clásicos compuesto por Vangelis para la ocasión. Hace 20 años pero musicalmente parece que hayan pasado muchos más viendo el concepto de banda sonora...

Francia 1998: La Copa de la Vida

Ritmo latino, coro fácil de aprender en cualquier idioma y el éxito estaba servido. Ricky Martin creo la canción oficial de Francia 1998 que aún a día de hoy sigue en el Top de temas futboleros.

Estados Unidos 1994: Gloryland

Las señas de identidad de Estados Unidos quedaron plasmadas a la perfección en Gloryland, la canción oficial para el mundial celebrado en el país americano en 1994. Daryn Hall y Sounds of Blackness dieron vida a este clásico.

Italia 1990

Edoardo Benato y Gianna Nannini gritaban gol a pleno pulmón en este tema a caballo entre la canción romántica italiana y el rock que puso banda sonora al mundial en Italia 1990.

México 1986

Tiene ese toque mexicano que ojalá hubiera estado en toda la canción. Pero hay que comprender que hace más de 30 años el concepto música-fútbol no tenía el sentido del espectáculo de hoy en día.

España 1982

Terminamos el repaso con nuestro mundial y nuestra banda sonora. Plácido Domingo estaba detrás de la interpretación de El mundial a ritmo de pasodoble.