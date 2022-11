Patricia Conde confiesa lo que sintió cuando su madre le dijo lo que pensaba sobre su paso por ‘MasterChef’

Desde este lunes ya tenemos cuatro finalistas de la última edición de MasterChef Celebrity. María Escoté, Lorena Castell, Manu Baqueiro y Patricia Conde se disputarán la victoria del talent show. Esta última, antes de que sepamos si es la ganadora o no, ha querido hacer balance de lo que siente.

“Señoras y señores, contra todo pronóstico y mi visión escéptica sobre mí misma en según qué escenarios… soy finalista de #masterchef!🥳🎉🙌🏻🙌🏻👏🏻👏🏻👏🏻Mi madre me emocionó ayer con sus palabras ‘hija, tú para mí ya has ganado’ y no pude contener la emoción, (estuve a punto de salir corriendo en plan, mi madre dice que para ella ya he ganado! , así que.. ¡adiós! 😜) es brooooma”, comenzaba diciendo sobre lo especial que está siendo esta experiencia para ella.

“Nunca pensé que fuera a llegar tan lejos cocinando cosas súper difíciles bajo presión, con 14 cámaras encima y pensando en el veredicto del jurado y después el de la audiencia. Nunca pensé que yo, siendo como soy de miedosa y vulnerable en muchas cosas, pudiera llegar tan lejos en un show de estas características. Tengo que dar las gracias a mi familia por apoyarme siempre en todo, por inculcarme unos bonitos valores, por estar ahí, sois maravillosos y os quiero un montón ♥️♥️♥️♥️♥️”, empezaba su lista de agradecimientos.

Un mundo nuevo

Reconoce que ha descubierto un mundo, el de la cocina, que le ha sorprendido en muchos aspectos. “Y quiero dar las gracias a @masterchef_es por sacarme de mi zona de confort (y echarme en el 4º programa 😂 aprendí un montón de esa derrota 😜) y mostrarme un mundo nuevo para mí que no esperaba ni por asomo que fuese tan duro, tan diferente a lo que siempre he hecho y a la vez tan gratificante y gracias por mis nuevos amigos! 💖Y sobre todo a todos los grandes chefs y restaurantes que me han ayudado @coquemadrid @msandovalcoque @ivancerdenolopez @amazo_mallorca @raul_chef_amazo @tseyangvillamagna y @cigarraldelangel ❤️‍🔥”, añadía.

Una implicación como la que requiere un programa como este no solo afecta a los que concursan, sino también a su entorno. Y por eso también ha querido dar gracias a su hijo: “No me creéis cuando digo que por mí ya estaría, pero es q no sabéis lo agradecida que estoy por haber llegado hasta aquí y lo poco competitiva y ambiciosa que soy 😂😅. Después de esta dura semifinal, yo solo quiero dormir… 😅 (si no duermo, no funciono y no sé ni lo que es una espumadera💀) Y millones de gracias a @moniml80 @nadia_casado @lauragobor y @mariadelavegagda por ayudarme siempre tanto con Lucas 🙏♥️ y a Lucas por su paciencia, por su amor infinito, por esperarme siempre cuando llegaba hecha unos zorros y no tenía fuerzas ni para contarle un cuento… Te amo hijo mío 💝”.

No sabremos si será la ganadora, pero está claro que ha sacado mucho de esta aventura. “En fin, que millones de gracias a todo el equipo, a mi familia por dejarlo todo y venir a verme, y a todos los que estáis aquí y que tanto me apoyáis”, terminaba diciendo.

