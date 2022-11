Guns N’Roses: crónica de ‘Chinese Democracy’, el disco más costoso y anunciado de la historia 

14 años de espera. El disco de rock más anunciado de todos los tiempos. 14 millones dólares. El más caro en la historia del rock. Esta es la crónica de Chinese Democracy, el álbum que Guns N'Roses publicó cuando Axl Rose se había quedado solo; el que se presentó en una gira mundial ocho años antes de su lanzamiento; por el que pasaron 16 productores - uno de ellos, Moby; el que se llamó así por ironía o porque "me gusta cómo suena"… y el que se recuerda como el mayor despilfarro musical en el rock.

-Chinese Democracy (2008) es el sexto álbum de estudio de Guns N'Roses. Era el primero de la banda americana de rock desde el disco de versiones The spaghetti incident? (1993) y el primero con material inédito desde Use your illusion I y II (1991).

-Supuestamente, la banda angelina había empezado a trabajar en un nuevo álbum en 1994. Pero lo cierto que Axl Rose era el único miembro original que permanecía. Se había ido quedando solo. Sus compañeros fueron cayendo uno tras otro. Tensiones, diferencias creativas, dijeron. La salida más significativa fue la del guitarrista Slash. Desilusionado describió a la formación "como una dictadura". Anunció oficialmente su salida en Octubre de 1996: "Axl y yo no éramos capaces de mirarnos a los ojos desde hacía algún tiempo".

-En 1997, Rose, que quería expandir el sonido de la banda con elementos electrónicos e industriales, se rodeó de un grupo de músicos eclécticos y continuó trabajando en el álbum con su nuevo equipo. Y su sello, Geffen Records, le animó: un millón de de dólares si el álbum se publicaba en Marzo de 1999.

-En 1998 se dijo que ya tenían unas 50 ó 60 canciones. Incluso Moby se involucró en el proyecto de sonido industrial: "Están escribiendo con un montón de 'loops' y, lo creas o no, lo están haciendo mejor que ningún otro a quien haya escuchado últimamente". Duró poco. Fue sustituido por Youth, quien describió a Rose como "completamente aislado" y dijo que era imposible establecer una relación de trabajo con él. Así que Youth también se fue.

-1999 fue el año en el Axl anunció a los medios el título del LP - Chinese Democracy – y ofreció varias explicaciones: "Hay un montón de movimientos democráticos en China, es algo de lo que se habla mucho y sería agradable ver. También podría ser solo un enunciado irónico, no sé. Pero me gusta cómo suena". Igualmente desmintió lo del sonido 'industrial' (dijo que era una "amalgama de sonidos") y aseguró que la banda había grabado material suficiente para un doble álbum, y para varios LP's de otros estilos.

-Marzo de 1999 llegó y pasó. Otras fechas llegaban y también se iban. Y lo mismo ocurría con los productores y con los músicos que trabajaban en el disco. El verano de 2000 fue otra fecha límite que pasó tranquilamente. Rose explicó los retrasos diciendo que necesitaba tiempo para aprender a trabajar con las nuevas tecnologías, que para él eran un reto.

-En 2001 parecía cercana la publicación. Tanto, que Guns N'Roses emprendió una gira mundial - Chinese Democracy Tour - para promocionar un álbum ¡que no existía!. En 2002 Rose emitió un comunicado público: "Sentimos que ya nos hemos aclarado con el álbum que estamos intentando hacer... el arte del disco ya está listo". Pero las demoras continuaron. Le acusaron de ser un paranoico... "no tiene nada que ver con la paranoia; tiene que ver con la realidad. El material no es suficientemente potente como para clavarle el diente". En 2003, el problema de Rose era su perfeccionismo. Un ingeniero de sonido asociado al disco dijo "Axl quiere hacer el mejor disco que se haya hecho jamás. Es una tarea imposible. Puede seguir hasta el infinito, que es lo que está haciendo".

-Noviembre de 2004 fue otra fecha de ida y vuelta. Oficialmente, Geffen suprimió Chinese Democracy de su calendario de lanzamientos y se negó a poner más dinero, argumentando que ya había empleado millones más de lo previsto y que Rose tenía la obligación de desembolsar el resto. Respondiendo a la acusación, Axl dijo que los costes se compensarían con el número de álbumes que saldrían de las sesiones.

Guns N’Roses en el Rock in Rio de 1991 / Getty Images/Kevin.Mazur

-En 2005, un informe sugería que hasta ese momento se habían gastado 13 millones de dólares por lo que Chinese Democracy se catalogó como "el álbum más caro que se había hecho jamás".

-En 2006, lo inevitable finalmente ocurrió: cinco temas se filtraron en internet. En 2007, después de que Rose grabara algunas voces finales, la banda dijo que el álbum estaba finalizado y en proceso de mezclas. Axl publicó una carta abierta a los fans fijando la nueva fecha de lanzamiento para el 6 de Marzo de 2007. Se equivocó de nuevo.

-Cuando, por fin, el 23 de Noviembre de 2008 Chinese Democracy llegó a las tiendas de discos, al menos 16 productores diferentes habían trabajado en el álbum, se habían utilizado 15 estudios y 17 músicos. Solo tres de los 14 cortes no se habían filtrado o interpretado en directo. Los costes de producción ascendían a unos 14 millones de dólares. El álbum de rock más caro de la historia.

-La crítica musical, en general, fue favorable. Las ventas fueron modestas comparadas con los anteriores lanzamientos del grupo. Se recuerda como el mayor despilfarro musical en el rock. Debutó en el nº3 de la lista Billboard, pero no cumplió con las expectativas que se le habían creado. Algunos dijeron que solo hubiera estado a la altura de todo el bombo y platillo con el se había estado anunciando durante años, si nunca se publica publicado.