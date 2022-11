Lola Índigo habla claro: “Yo no puedo estar 20 años haciendo lo mismo”

Lola Índigo se ha convertido en una de las artistas más importantes en el panorama musical. Con su cuerpo de baile, sus looks y sus puestas en escena, La Niña siempre ha puesto sus conciertos al nivel de Broadway. Su primera aparición fue en 2017 en OT, hace solo 5 años, por lo que nadie se imagina que la artista dejara de sacar nueva música.

Sin embargo, ella sí lo piensa. En el podcast de Alba Reche ha explicado que no se ve toda la vida dentro de esta industria: "Yo no puedo estar tantos años haciendo lo mismo, yo soy nómada de la cabeza. Por qué te crees que he tenido tantas vidas diferentes", decía Lola entre risas.

Lo que ha sorprendido a todos sus seguidores es el momentazo que nos ha dejado cuando se han mencionado los conciertos del 20 aniversario de David Bisbal: "Me río porque ha dicho 20 años de David Bisbal y yo he dicho "que pereza tío"". Mimi siempre consigue hacer reir a todos sus fanáticos gracias a su naturalidad.

Qué quiere hacer cuando deje la música

Muchas personas defienden que cuando dejen de trabajar o les toque la lotería se van a ir a vivir a la playa a descansar. Sin embargo, Lola es clara y explica que quiere seguir trabajando, pero de "empresaria como Rihanna". Aunque acepta que a lo mejor nunca acaba de cantar, bailar o sacar música.

"En mi cabeza tengo otro plan. Me gustaría ayudar a otros artistas ha crear sus propios proyectos, poner esa energia que estoy poniendo en mi misma y es tan costosa y agotadora, pues ponerlo en otros chavales que a nivel dirección están más perdidos", comenzaba a explicar Lola, pero no es lo único que le gustaría hacer.

"También me gustaría poner una escuela de baile. Tengo como varios proyectos, que no quiere decir que se vayan a pelear con mi carrera musical", aclaraba convencida Lola. Quién sabe si después de disfrutar de los éxitos de Lola Índigo podemos ir a una escuela a disfrutar con su baile en persona.