El nuevo plato precocinado de Mercadona que ha cabreado a las redes: “¿Qué huevos es esto?”

Los supermercados suelen innovar buscando encontrar un nicho de clientes para sus productos. Novedades que responden a una necesidad, a una nueva gama sin descubrir... Y en cuanto a la sección de platos precocinados, el nuevo que acaba de presentar Mercadona se lleva la palma con el consiguiente cabreo de las redes: "¿Qué huevos es esto?".

Pues concretamente dos huevos a la plancha envasados al vacío para que aquellos que no deseen hacerse un huevo frito en casa puedan disponer de ellos. Como podéis imaginar, Twitter ha sido la principal red social en la que se ha desatado la polémica.

Y en varios frentes, claro. El primero de ellos hace referencia a la cultura del esfuerzo, es decir, a la necesidad imperiosa que puede tener alguien de comprar el producto en lugar de romper un huevo, echarlo a una sartén o plancha y esperar un minuto a que se cocine.

Por este motivo han sido muchos los que han puesto en duda la necesidad de este producto: "Mercadona, qué huevos tienes". Algo similar aunque con más mala leche opinaba Martin en Twitter: "Supongo que @Mercadona habrá hecho un estudio de mercado para saber el nivel de pereza y de Vagos del país para poner a la venta este producto. #mandahuevos"

Aunque también hay otros que dejan claro que "Si Mercadona vende eso es porque hay gente que no sabe hacer un huevo frito xd". Una opinión bastante extendida: "Mucha risa con los 2 huevos a la plancha por 1,80€ en el Mercadona pero, en Mercadona no son tontos y si lo ponen es porque hay mercado, es decir, hay muchísima gente que no sabe ni freírse un huevo.👇😟"

Sin embargo la tuitera Xandra Garzón aportaba otro punto de vista diferente: "A todos los que se quejan de los huevos fritos del Mercadona: deberíais pensar que hay personas con discapacidad, personas mayores o gente con alguna condición a quienes estos productos les dan algo de independencia. Dejad de pensar que sois la medida de todas las cosas".

Carrefour dando réplica con mandarinas, al ataque de Mercadona con sus huevos.

¡Esto es la guerra! pic.twitter.com/ZAFh0dFq1E — DON KIJOTEAK (@DonKijoteak) November 27, 2022 Y os quejáis de los huevos fritos envasados del mercadona? La gente ya no sabe ni pelar un plátano...😔 pic.twitter.com/YoE0DnAph2 — La oveja negra⚫ (@yonomevacunoo) November 27, 2022

Otro de los frentes es la necesidad de generar ese envasado tan poco ecológico. Queda claro que se está intentando reducir la cantidad de plástico que se genera en el planeta y para muchos usuarios en Twitter, no parece que esta sea la mejor manera de hacerlo. "Si esta era su manera de reducir plásticos, mal asunto" señala Juan F Fortis. "El mundo lleno de plástico y contaminación y a Mercadona no se le ocurre otra cosa que meter huevos en un envoltorio de plástico, para fliparlo" tuiteaba Rubén Hood.

Y terminamos con el frente del precio. ¿1.80 euros por dos huevos a la plancha? Muchos usuarios han alzado la voz por el incremento de precios de la cesta de la compra argumentando que por esos 2 huevos compras una docena enteros sin hacer.

Como podéis ver, mucha crítica pero también mucha mala baba en Twitter: "Si ves a alguien coger esto en @Mercadona, es un grito silencioso pidiendo ayuda" posteaba Juan A. Cordero.