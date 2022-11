Robbie Williams vuelve a lucir los slips de tigre de ‘Rock DJ’ después de 22 años

El niño travieso del pop británico ya no es tan niño. Robbie Williams ha cumplido 25 años de carrera en solitario, lejos de Take That, y lo ha celebrado con el lanzamiento de XXV, un disco recopilatorio en el que aglutina todos los hits de su carrera. Además, ha anunciado una gira de conciertos para compartirlos con el público en directo, con la que pasará por Barcelona los días 24 y 25 de marzo con LOS40 como emisora oficial.

El músico mira hacia atrás musicalmente hablando, pero no solo se centra en los hits que le han impulsado, sino que, por lo que parece, también se ha puesto nostálgico con el estilo que en vistió en algún momento. El músico ha querido ponerse una prenda de ropa ya fetiche en su carrera: los slips con la cara de un tigre que lució en el videoclip de Rock DJ, hace ya 22 años.

Ha sido su mujer, la modelo Ayda Field, la que ha publicado en su cuenta de Instagram una instantánea de Robbie sin camiseta, vistiendo únicamente estos calzoncillos ya míticos con el texto 'Los slips de tigre siempre me hacen feliz!'. En la imagen se ve al cantante británico más en forma que nunca, tonificado y luciendo la gran cantidad de tatuajes que tiene en su piel.

Rock DJ es uno de los hits imprescindibles en la carrera del músico, y su videoclip marcó un antes y un después en la manera en que se entendían este tipo de piezas promocionales. Dirigido por Vaughan Arnell, Robbie comenzaba a bailar en el centro de una pista, rodeado de patinadoras, y se iba quitando la ropa gradualmente. Después de quedarse completamente desnudo, comenzaba a desprenderse de la carne y los músculos hasta quedarse reducido a un simple esqueleto. Al final del clip se puede leer mensaje "ningún Robbie fue maltratado en la creación de este vídeo".

Debido a su contenido demasiado explícito para la época, el clip completo solo fue estrenado en la página web del cantante. La parte final, todo lo que iba después de esos slips de tigre, se suprimió en la mayor parte de canales europeos. El impactante vídeo de Rock DJ se estrenó el 6 de julio de 2000, durante la grabación del programa Top of the Pops en Londres

El músico está en un momento artístico en el que quiere hacer balance de su carrera. Además de ese recopilatorio en el que incluye una selección de sus éxitos, y de ese tour con el que los llevará por medio mundo, está preparando una biografía en forma de biopic para Netflix. Aunque se encuentra en proceso de producción, Robbie ya ha tenido que censurar partes muy polémicas del mismo debido a varias amenazas recibidas. Por lo que hemos podido saber, contaría anécdotas incómodas para muchos debido a su alto contenido sexual.