Uno de los golpes más duros que ha recibido Tamara Gorro este año ha sido la muerte de Valeria, la hija de unos amigos que ella sentía como ahijada suya. Un cáncer terminaba con su vida a muy temprana edad.

Desde entonces, la tiene muy presente en sus redes sociales e, incluso, ha puesto en marcha una iniciativa en su nombre. Ha creado un cuento como homenaje a su espíritu de lucha. La define como una niña valiente y generosa y así es la protagonista de La princesa y las mariposas.

Un libro con el que los más pequeños entenderán mejor la pérdida de alguien querido y el proceso de duelo. Estará disponible en las librerías y en eBook a partir de este 30 de noviembre. Todo lo que se recaude con las ventas irá destinado al proyecto Una pizca de magia que se centra en la investigación del cáncer infantil.

Una lucha que ha hecho suya

“Soy Tamara Gorro, pero esta no es mi historia, esta es la historia de mi princesa Valeria. Ella me ha enseñado algo que tú también puedes aprender: a no dejar de luchar por nada en la vida y a no perder jamás la sonrisa”, escribe la autora.

No ha sido el único aprendizaje de esta experiencia vital que ha tenido que vivir sin quererlo. También ha aprendido “que los recuerdos también te hacen feliz. Haz la prueba, cierra los ojos y piensa en los momentos más especiales que has vivido. ¿A que es muy sencillo? Este libro es un cariñoso homenaje al enorme espíritu de Valeria, la niña más valiente y generosa que he conocido nunca”, añade.

Valeria es una niña risueña, educada, curiosa y generosa, que sueña con ir a Disneyland con su familia. Un día, el más triste de su vida, aparece una mariposa con la que habla de todo lo que le sucede y de cómo se siente. Nadie más puede verla, pero ella nota que siempre está a su lado. La mariposa confiesa a Valeria que viene de un mundo diferente para acompañarla y ayudarla a viajar hasta él y que, pase lo que pase, nunca hay que perder la sonrisa. Ese es el contenido de un cuento que puede acompañar a los niños en el duelo.

Valeria fue la inspiradora de una iniciativa para recaudar fondos para la investigación. Ella, con solo cinco años, ya era consciente de que hacían falta recursos para seguir aprendiendo sobre esta enfermedad. Creó una página web en la que vendía productos que ella diseñaba y con la que consiguió 22.000 euros para su fin.

Ahora, todos podemos ayudar en su lucha, la de mejorar la vida de futuros niños y que puedan tener una oportunidad, la que ella no tuvo.