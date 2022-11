Ana Mena consigue el tercer disco de platino para 'Las 12'

Pocas pruebas necesitamos a estas alturas del año para reconocer a Ana Mena como una de las voces más importantes de nuestra idustria musical en la actualidad. Si hace tan solo unos días celebrábamos el primer aniversario de Música Ligera, que desde su lanzamiento a finales del 2021 no ha hecho más que traerle alegrías a la malagueña, permaneciendo durantes 36 semanas entre los singles más vendidos y alcanzando el doble disco de platino, ahora la de Estepona tiene un nuevo hito que celebrar.

Y es que hace tan solo unas horas Las 12, la colaboración que lanzaba con Belinda el pasado 17 de junio después de haber adelantado el single en su gira de conciertos por diferentes localidades de España, lograba el triple disco de platino en la que se ha convertido, sin duda, en una de las canciones de este verano.

Esta complicidad y amistad que surgió entre la mexicana y la malagueña durante el rodaje de Bienvenidos a Edén, ficción de la que Netflix ya ha confirmado su segunda temporada, parece haber dado unos frutos más que merecidos después de superar las 180.000 copias vendidas y los 50 millones de reproducciones en Spotify.

Sin duda un gran logro del que han querido hacerse eco en redes sociales tanto nuestra "italo-malagueña" favorita como su agencia de publicidad, Artist Publicist, publicando diferentes stories y post en Instagram para sus más de 1,2 millones de seguidores.

De esta manera, este reconocimiento se suma a toda una lista de éxitos que han acompañado a Ana Mena en los últimos meses y años: solo en este 2022 ha podido cumplir su sueño de participar en el Festival de Sanremo con Duecentomila Ore, recorrer diferentes puntos de la geografía española e italiana con su tour, sumergirse completamente en la producción de su segundo álbum y lanzar algunas de las mejores colaboraciones que se recuerdan a nivel nacional, con permiso de Bizarrap y Quevedo, por supuesto.

Las 12 y Música Ligera, además, estarán incluidas en su segundo álbum junto a Me he pillao x ti, un tercer sencillo del que todavía no se conoce la fecha de lanzamiento pero que los fans de la de Estepona también han podido escuchar en directo este verano, una canción inspirada en los mejores años de La Oreja de Van Gogh de la que Ana Mena también nos ha dejado escuchar difrentes fragmentos a través de sus redes sociales.

No hay duda de que Ana Mena ya ha conquistado el mundo, y qué gusto poder ser testigos de todos sus éxitos mientras esperamos todo lo que queda por llegar. ¡Enhorabuena!