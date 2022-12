El Xokas se une a La Gran Familia Mediterránea de Dani García en medio de su última polémica

El Xokas vuelve a ser noticia y esta vez no porque se haya visto envuelto en una nueva polémica. El streamer, sobre el que todavía resuena la controversia por el anuncio del Ministerio de Igualdad en el que muchos le han visto reflejado, ha copado varios titulares en las últimas horas al anunciar que lanzaba un menú con su nombre junto con La Gran Familia Mediterránea, el grupo de restaurantes del reputado chef Dani García.

El streamer gallego sigue así la estela de El Rubius, IlloJuan y otros creadores de contenido y se une al proyecto The Gaming Family del chef García por el que el servicio de comida a domicilio de La Gran Familia Mediterránea lleva a casa de sus clientes platos elaborados por sus chefs siguiendo las directrices de estos influencers del gaming.

El menú de El Xokas está disponible en varias apps de comida a domicilio desde el pasado 20 de diciembre bajo el nombre World of Xokas, y, tal y como el streamer ha comunicado a sus seguidores, está formado por unos tequeños de queso y albachaca, un bocadillo de polllo asado deshilachado y sazonado con chipodle, tomate, queso havarti y cebolla morada llamado 'El Mandragón de Pollo' o una hamburguesa con queso, cebolla morada en baguette rústica con patas gajo llamada 'El Mandragón Burger', a elegir, y un helado de Happy Hippo, uno de los postres favoritos de este creador de contenido, que lleva un broche de chocolate blanco con el logo del canal streamer.

¡HAGO MI PROPIO MENÚ x LA GRAN FAMILIA MEDITERRÁNEA! WORLD OF XOKAS

"Que este es mi helado favorito lo sabemos todos. Por eso hemos querido hacer una edición especial solo para mí. Porque me lo merezco", aseguró El Xokas a sus seguidores la pasada noche en el stream con el que presentó su menú, para después calificar a este helado de "droga" y de perfecto propulsor para tener una noche de "sexo desenfrenado". "Es una sensación indescriptible. Algo espectacular. Si queréis vivir realmente la vida en toda su plenitud tenéis que disfrutar del mejor helado que existe, y es el helado de Happy Hippo by Xokas. De verdad, el postre es un must", sostuvo el popular y polémico creador de contenido.

Dónde estará disponible el menú de El Xokas

La Gran Familia Mediterránea ofrecerá el menú de El Xokas en sus servicios de delivery de A Coruña, Vigo, León, Barcelona, Valladolid, Madrid, Castellón, Valencia, Alicante, Granada, Almería, Málaga, Córdoba y Sevilla, por lo que los fans del polémico creador de contenido del resto de España no podrán probar su menú si no se trasladan hasta estos puntos.