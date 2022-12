Dwayne Johnson (The Rock) confiesa su delito de juventud e intenta redimirse

Todos tenemos un pasado y nadie es perfecto. Y quien diga lo contrario miente. Lo importante es ser consciente de que los errores cometidos han de ser subsanados de alguna forma cuando crecemos y eso es justo lo que ha hecho Dwayne Johnson. El ahora actor y antes luchador profesional ha visitado una popular tienda de Hawaii para confesar sus delito de juventud e intentar redimirse.

"Finalmente exorcicé a este maldito demonio de chocolate que me ha estado royendo durante décadas 💀 🍫 🙋🏽 ♂️. Fuimos desalojados de Hawaii en el '87 y después de todos estos años - finalmente volví a casa para corregir este error. Estaba arruinado como el infierno, así que solía robar un king size @snickers TODOS LOS DÍAS de 7-11 durante casi un año cuando tenía 14 años, de camino al gimnasio" empieza escribiendo en su perfil oficial de Instagram.

Una situación en la que el ahora millonario actor se vió debido a sus humildes orígenes. "Los Snickers era mi entrenamiento pre diario 🏋🏾 ♀️ 😂 El mismo empleado estaba allí todos los días y siempre volteaba la cabeza y nunca me rompía. He ejercido algunos grandes demonios a lo largo de los años (todavía me quedan algunos;) así que sé que este parece MUY TONTO, pero cada vez que vuelvo a casa a Hawaii y conduzco por 7-11... Siempre supe que necesitaba entrar y llevarme todas las barritas que tuvieran pero de la manera correcta 😇😈🍫" continúa explicando sobre su situación original y cómo la vida cambió cuando se metió en la lucha profesional y después dio el salto al cine.

"Y como extra fue muy divertido cuidar de todos los que entraron en 7-11 mientras yo estaba allí. Lo menos que podía hacer considerando toda la mierda que solía robar de aquí 😂🙋🏽 ♂️😈 No podemos cambiar el pasado y algunas de las cosas tontas que hemos hecho, pero de vez en cuando podemos añadir una pequeña nota de gracia redentora a esa situación - y tal vez poner una gran sonrisa en las caras de algún extraño" concluya el actor en su perfil de Instagram.

En el vídeo y las fotografías que acompañan a los textos publicados por La Roca (The Rock) se puede ver como compra todas las chocolatinas y además paga las cuentas de los clientes que estaban allí. Dwayne Johnson recuerda así los duros inicios de su familia que fue desahuciada por falta de pagos así como los robos que tenía que cometer para muscularse.