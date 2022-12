Todas las actrices que han interpretado a Miércoles Addams, desde Christina Ricci hasta Jenna Ortega

La nueva serie de Netflix y el director Tim Burton, Miércoles (Wednesday en versión original), ha revolucionado a los fans de la plataforma en las redes sociales y los mejores momentos de su recién estrenada primera temporada ya están corriendo como la pólvora por todos los rincones del planeta. Escenas como el baile de la protagonista se han viralizado en TikTok; no dejan de brotar tutoriales de maquillaje para parecerse al personaje de Jenna Ortega en su papel de Miércoles Addams; los más fans ya están buscando romances entre el elenco, y hay hasta quien se ha puesto a repasar, después de descubrir que Christina Ricchie, que ahora interpreta a una de las profesoras de Nunca Más, ha sido en el pasado la propia Miércoles Addams, quiénes han sido las actrices que le han dado vida a este icónico y misterioso personaje en el pasado.

Al igual que ellos, desde LOS40 hemos querido aprovechar el lanzamiento de esta exitosa serie, que ha batido récords de audiencia durante su primera semana en Netflix, superando incluso a Stranger Things, para repasar las figuras de todas las mujeres que, siendo en muchos casos solo unas niñas, se han puesto en el difícil e icónico papel de Miércoles Addams. ¡Aquí os contamos quiénes son y en qué serie o película trabajaron!

1. Lisa Loring fue Miércoles en 1964

La primera actriz en encarnar a Miércoles Addams fue Lisa Moring, quien protagonizó la pionera adaptación televisiva de las viñetas de Charles Addams en la serie La familia Addams (The Addams Family en EEUU y Los locos Addams en Latinoamérica) que emitió la BBC entre el 18 de septiembre de 1964 y el 8 de abril de 1966, cuando ella tenía entre 6 y 7 años.

The Best of Wednesday Addams | MGM Studios

Pero este no fue su único papel como Miércoles. Unos años más tarde, cuando Loring era una adolescente, volvió a encarnar a la hija de los Addams en Hallowen with the New Addams, una película que vio la luz en 1977.

2. Christina Ricci fue Miércoles Addams en 1991 y 1993

Los nacidos en los ochenta y los noventa seguro que tienen en la cabeza la Miércoles Addams de Cristina Ricci. La actriz interpretó el papel de la icónica y pequeña psicóapata a los once años, dando vida a una de las versiones de Miércoles más conocidas hasta que Netflix ha arrasado con su nuevo lanzamiento, la de la película La familia Addams de 1991 y después en Los valores de la familia Addams de 1993.

Christina Ricci en el papel de Miércoles Addams. / Paramount/Getty Images

Christina Ricci siempre ha mostrado mucho cariño por este papel, el tercero de su carrera y ahora, ha vuestro a dejar patente su pasión por esta saga dándole vida a la profesora Marylin Thornhill, una de las docentes de Nunca Más.

3. Nicole Fugere fue Miércoles en 1998

Wednesday Addams (Nicole Fugere) - Play With Fire

La tercera actriz que se puso en la piel de Miércoles Addams fue Nicole Fugere, quien encarnó a la pequeña de los Addams en una tv movie de 1998 La familia Addams 3: La reunión y en la miniserie Los nuevos locos Addams.

4. Krysta Rodriguez llevó a Miércoles a Broadway en 2010

En el año 2010 la familia Addams llegó a Broadway, y allí Krysta Rodriguez se enfundó en el ya por entonces popular vestido negro con el cuello blanco para interpretar a Miércoles, uno de los papeles de us vida.

Krysta Rodríguez. / Getty Images

5. Sylvia Parejo fue Miércoles en España en 2018

Durante 2018 y 2018 España pudo disfrutar del musical La Familia Addams y en este fue la actriz Sylvia Parejo, ahora coach de interpretación, la encargada de darle vida a la hija de Morticia y Gomez Addams.

La Familia Addams, el musical - Miércoles Addams / Alice Beineke

6. Jenna Ortega ha sido Miércoles en 2022

La Miércoles Addams más reciente ha sido Jenna Ortega. La actriz de 20 años ha encarnado a una versión adolescente de la polifacética hija de los Addams y la realidad es que está arrasando con su papel. De momento Jenna solo ha participado en una temporada, pero dado el éxito de la serie, seguro que la volvemos a ver pronto enfundada en su vestido negro.