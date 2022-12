Britney Spears sorprende a todos con su mensaje a su hermana Jamie Lynn y el musical sobre su vida

Britney Spears ha vuelto a disparar las alertas en las redes sociales después de sus últimas publicaciones. Y en este caso no se trata de un topless o de un desnudo sin demasiado sentido sino de un mensaje directo hacia su hermana con quien viene manteniendo una mala relación desde hace años.

Las dos hermanas han protagonizado un intercambio continuo de reproches desde que Jamie-Lynn publicó una especie de libro biográfico donde contaba algunos episodios de su vida además de algunas anécdotas familiares que no le sentaron nada bien a Britney.

Ante esta situación la Princesa del Pop dijo "Nunca estuvo demasiado a mi lado hace 15 años así que, ¿por qué están hablando de eso a no ser que quiera vender un libro a mi costa? ¿De verdad? Mi hermana nunca ha tenido que trabajar por nada, se le ha dado todo siempre".

Después de estas palabras y de lo que ha sucedido entre ellas durante tanto tiempo después de la tutela judicial de su padre durante la última década, lo sorprendente han sido sus últimas palabras en las redes sociales: "Es mi cumpleaños, pero eres mi corazón, así que estoy pensando en ti... ¡Felicitaciones por ser tan valiente, inspiradora y mostrar las agallas que tienes en tu programa! No estás sola... si alguien sabe lo que se siente... lo entiendo. ¡¡¡Mi hermanita!!! ¡¡¡Te amo!!!".

¿Tuvo algo que ver el mensaje de Jamie-Lynn hace unos meses en sus redes? "Britney, simplemente llámame. He intentado ponerme en contacto contigo directamente muchas veces para poder hablar de esto en privado, como deberían hacer las hermanas, pero tú sigues eligiendo hablar de esto en plataformas públicas. Por favor, para de decir que yo no he estado ahí para ti y que me invento cosas. No me importaría compartir las veces que he estado ahí, te he llamado y te he apoyado e intentado ayudarte. Esto es vergonzoso y tiene que parar. Te quiero" le pidió a Britney.

Millones de seguidorxs de la artista están deseando que en realidad estemos ante una reconciliación total y a partir de ahora su relación cambie para siempre. Britney también ha querido mandar un mensaje de cariño hacia sus hijos: "A mis dos hijos... Los amo... ¡Moriría por vosotros! ¡Que Dios acelere mis preciosos corazones! ¡Daría cualquier cosa solo por vuestra cara! Os envío mi amor".

La celebración del cumpleaños de Britney Spears llega en paralelo a la noticia confirmada de la existencia de un musical sobre su vida que se estrenará en Broadway en verano de 2023. Once Upon a One More Time se estrenará en el Marquis Theatre el 23 de junio del próximo año combinando personajes clásicos de cuentos como Cenicienta, Blancanieves, La Sirenita... con canciones como Oops I Did It Again, Lucky, Circus y Toxic.

"Estoy tan emocionada de tener un musical con mis canciones, especialmente uno que tiene lugar en un mundo tan mágico lleno de personajes con los que crecí, a quienes amo y adoro" aseguró la cantante en una nota de prensa en la que se confirmó que el musical estaría producido por James L. Nederlander y Hunter Arnold y dirigido y coreografiado por Keone y Mari Madrid.