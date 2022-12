Beyoncé estrena la versión con fans de su ‘Break my soul’

Seis años después de su último disco en solitario, Beyoncé puso a la venta un nuevo álbum de estudio bajo el título de Renaissance que causó sensación tanto a nivel de público como de crítica. Su nombre se repite una y otra vez en las ceremonias de entregas de premios y sus canciones han marcado la vida de millones de sus seguidores que lo demostraron día a día en las redes sociales.

Tanto es así que antes de terminar el año, la solista estadounidense ha querido agradecer toda la pasión que sus seguidores en un videoclip que supone una nueva versión de Break my soul, la enésima, aunque en esta ocasión protagonizada por todos sus fans.

Un temazo que combina elementos de rap y house y en el que la voz de Beyoncé se eleva por encima de la instrumentación demostrando el poderío vocal de Queen Bey. Un hit que ha hecho bailar cada mañana a miles de personas en todo el mundo que han vivido esta canción como si fuera su propio tema. Porque en Break My Soul, la cantante habla sobre el deseo de hacer grandes cosas y aceptar retos, sobre motivación y sobre sus sensaciones en esta nueva etapa.

Una versión que quizá no tenga el mismo éxito que la que realizó con Madonna pero sí una cariñosa acogida por sus seguidorxs. En aquel Break My Soul (The Queens Remix) junto a Madonna cuenta, no tanto con la participación, sino con el beneplácito de la aclamada reina del pop. Decimos esto porque Madonna no canta ninguna estrofa nueva, tan solo aparece como intérprete de su clásico tema Vogue, que es el que suena remezclado junto al de Queen B.

Beyoncé ha vuelto y ha renacido. No nos cansamos de repetirlo. Cada vez que es noticia pone al mundo patas arriba. La acogida de Break My Soul como single y de Rennaissance como su séptimo álbum de estudio fue todo un éxito mostrando a una artista de lo más empoderada como podemos escuchar en la letra de esta canción que hemos bailado durante la segunda mitad del año.

Break my soul vio la luz el pasado 21 de junio apenas una semana antes del estreno de su nueva aventura musical que la han convertido en una de las grandes protagonistas del 2022. Ahora celebra junto a sus fans el millón de ventas de Break my soul con la vista puesta en lo que sucederá el próximo año con la continuación de un proyecto concibido como trilogía, de ahí lo de Renaissance vol 1, sin olvidar la presentación de sus canciones en directo en una gira mundial esperadísima.