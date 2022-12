Lady Gaga y ‘Miércoles’ (Netflix), unidas en TikTok por el reto viral del momento

El éxito de Miércoles en Netflix es una realidad. La nueva ficción sobre la Familia Addams se ha convertido en el tercer mejor estreno de habla inglesa de la plataforma en toda su historia y su repercusión ha ayudado a que muchos de sus elementos, como su banda sonora, se hayan visto salpicados por tal favorable acogida.

Porque no solo Goo Goo Mucks de The Cramps ha tenido una segunda vida gracias a la icónica escena de baile que Jenna Ortega medio improvisa en el cuarto episodio de la serie -Qué noche la de ese día-, sino que Bloody Mary de Lady Gaga también ha vuelto a estar de actualidad por dicha secuencia, aunque no suene por ninguna parte.

Y es que esta canción se ha posicionado entre las tendencias tanto en redes sociales como en las plataformas digitales de música. ¿Por qué? Porque los usuarios han estado usando el tema para imitar la coreografía del personaje hasta tal punto que se ha hecho viral en TikTok, se ha colado de nuevo en las principales listas de éxitos y ha llegado hasta la cantante, que no ha dudado en sumarse al reto viral.

"Bloody Wednesday" ("Miércoles sangriento"), ha publicado en su propio perfil de TikTok Lady Gaga con un vídeo en blanco y negro en el que se viste del gótico personaje y baila al ritmo de su propio repertorio, 11 años después de su lanzamiento.

Lady Gaga: visionaria y adelantada a su tiempo

A raíz de este fenómeno viral que ha supuesto Bloody Mary, las redes sociales también han recogido el corte de una entrevista en la que Lady Gaga asegura que en una década la gente entenderá canciones como Judas o Bloody Mary, ambas incluidas en Born This Way (2011).

Gaga predicting Judas and Bloody Mary going viral 11 years after release pic.twitter.com/tzuFdmInH6 — :) (@keaaaaley) December 2, 2022

Cuando la artista lanzó dicho disco fue muy aclamada por sus Little Monsters, pero también obtuvo una gran oleada de críticas. "Me dije a mí misma: ¿no es esta la manera en la que tiene que suceder? No tenéis que apreciarme ahora, ya lo haréis de aquí a veinte años", expresa al entrevistador.

Esta declaración, de algún modo, vuelve a unir su trayectoria con la protagonista de Miércoles, pues la propia Jenna también realizó una predicción sobre el reciente papel que interpretaría en Netflix hace seis años. Visto lo visto, estaban predestinadas a cruzar sus caminos.