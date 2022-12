Resumen ‘Avatar’: todo lo que tienes que saber para entender ‘Avatar: El Sentido del Agua’

Avatar: El Sentido del Agua tiene el gran honor de ser una de las pocas películas que puede decir que tiene el título de ser una de las más esperadas durante dos décadas distintas. El estreno de la primera parte en 2009 fue un absoluto éxito, y está claro que James Cameron se han tomado su tiempo para perfeccionar al máximo su secuela. Pero claro, ya han pasado más de 13 años.

Pese a haberse reestrenado en varias ocasiones a lo largo de esta espera —la última, en septiembre de 2022—, hay muchos de sus espectadores potenciales que no la recuerdan, aún no la han visto o, incluso, no habían nacido cuando Avatar ganó el título de película más taquillera de la historia. Por ello, no viene mal refrescar la memoria antes de ver El Sentido del Agua, su continuación.

Sin desvelar nada de esta nueva entrega, se sabe que mantendrán algunos personajes, y que la trama ha avanzado en consecuencia a lo que pasa en la primera película. Pero, ¿qué pasó exactamente? Si no lo recuerdas y quieres ir a ver la segunda entrega sin perder ningún detalle de la trama, sigue leyendo. Obviamente, hay spoilers:

El soldado que lo dejó todo

En el año 2154, el exmarine Jake Sully es seleccionado para el programa Avatar, un experimento que le pondrá en el cuerpo de un alienígena y que podrá controlar con su propia mente. Él no es científico, pero su compatibilidad genética con su hermano gemelo hace que sea el candidato idóneo tras la muerte de este. Su experiencia entre los Na'vi, la raza de seres que dominan el planeta Pandora, acaba siendo tan satisfactoria que quiere ser uno más.

Una revolución

Mientras que los científicos quieren seguir explorando la comunidad y entorno de los Na'vi, el ejército y la corporación quiere explotar el Unobtanium. El planeta es rico en este material superconductor, de lo más cotizado en la Tierra, por lo que los marines aprovechan el acercamiento de Jake Sully para atacar el Árbol Madre. Sin embargo, esa misión pondrá en jaque al exmarine: ese árbol es el eje central de las conexiones de los alienígenas, pero también el motivo por el que sus compañeros humanos están en el planeta. Finalmente, decide ser fiel a los Na'vi y proteger Pandora de la amenaza estadounidense. Como es de esperar, el ejército no solo termina perdiendo sino que abandonan el planeta.



Muerte y renacimiento

A esta traición a su raza se suma un pequeño equipo, en el que está Grace, la doctora experta en botánica de Pandora. En un enfrentamiento contra el ejército, ella es la única que recibe un disparo que hace que el pueblo Na'vi empiece el ritual para conectarla al cuerpo de su avatar para siempre. Sin embargo, no termina funcionando y acaba muriendo.

En cuanto a Jake, sí que consigue sobrevivir a los ataques -con un intenso enfrentamiento contra el Coronel Miles Quaritch-, aunque se somete igualmente al ritual para pasar a vivir en el cuerpo de su avatar. De este modo, accede a ser un Na'vi para siempre.

La diversidad de Pandora

Más allá de la historia de como un Avatar termina liderando a la tribu de los Omaticaya -sobre todo gracias a haber domado al Gran Leonopteryx, un dragón con el que solo los grandes jefes han conseguido hacerse-, la película explora una parte de Pandora, sus criaturas y sociedad. Además, uno de los rasgos más distintivos de esta raza es la red neurológica por la que están conectados al planeta y a todas sus criaturas, y que sin duda será uno de los puntos fuertes de las siguientes secuelas.

Avatar: El Sentido del Agua se estrena el 16 de diciembre en cines.