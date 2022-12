Amber Heard recula y llega a un acuerdo con Johnny Depp tras el caso de difamación

El caso de Amber Heard y Johnny Depp por difamación, sin duda, fue el tema del verano y no dejó indiferente a nadie. Ocupó durante varias semanas muchísimos titulares y estuvo en boca de todos, tanto es así que tiene hasta su propia película. Sin embargo, después de cinco meses ahora ha llegado a su fin. Ha sido la actriz la encargada de ponerle punto y final al enfrentamiento con su exmarido y ha anunciado a través de sus redes sociales el acuerdo al que ambos han llegado.

El juicio acabó de manera favorable para el protagonista de Piratas del Caribe, pero ha sido Amber quien ha querido poner tierra de por medio de nuevo. La sentencia indicaba que era ella quien debía de pagarle un total de 15 millones de dólares a Johnny Depp, de los cuales 10 correspondían a los daños compensatorios y cinco a los punitivos.

Tras el veredicto, la actriz puso una apelación con la que ya no seguirá adelante. Una "difícil decisión" que se ha visto obligado a llevar a cabo "después de mucha deliberación". Cabe recordar que el actor llevó a juicio a su exmujer después de que esta se declarara víctima de violencia doméstica en un popular periódico, algo que perjudicó a Johnny en diferentes proyectos profesionales y dañó su reputación.

Ante esto, Amber ha defendido en todo momento que ella nunca eligió esto: "Defendí mi verdad y por ello mi vida como la conocía quedó destrozada. Los ataques que he recibido en las redes sociales son una versión amplificada de los modos en las que las mujeres son revictimizadas cuando deciden hablar".

La artista ha mantenido que con este acuerdo también elige "la libertad de dedicar mi tiempo a lo que me ayudó a sanar después de mi divorcio" y ha asegurado que no se arrepiente de la denuncia que le puso a su exmarido, a pesar de que la justicia no haya ido a su favor.

El acuerdo entre ambos

Firmando este acuerdo, la sentencia de 15 millones se reduce a 1, dinero que tal y como ha anunciado el propio Johnny destinará a causas benéficas. Una cantidad que su mujer sí puede hacer frente: "Ahora tengo la oportunidad de dejar atrás algo que intenté abandonar hace seis años y en términos que puedo aceptar. No puedo permitirme arriesgarme a pagar una factura imposible".

Por último, Amber ha admitido que, si la apelación hubiese terminado a su favor, no hubiese sido capaz de hacer frente a todo el proceso mediático que ya vivió en su día: "Estuve expuesta a un tipo de humillación que simplemente no puedo volver a revivir", relataba. Lo que sí ha querido dejar claro es que, lo justo sería "un nuevo juicio en el que un nuevo jurado" considerase "la antigüedad de las pruebas", pero esto es por algo por lo que no puede pasar "por tercera vez".